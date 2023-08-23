澳航面临有关COVID-19旅行积分的诉讼

周一8月21日，Echo Law公司在联邦法院对澳大利亚国家航空公司（Qantas）提起诉讼，要求为因航班取消而被取消航班的乘客提供数百万澳元的退款和赔偿。





Echo Law向联邦法院起诉称，该航空公司在退款选择方面误导客户，扣留资金，并参与了集体诉讼。





Echo Law发表的声明指出：“被取消航班的旅客应获得全数退款，但澳航仅为大部分旅客发放航班积分或代用券，并附有严格及限制期限。”





声明指出“由于各种原因无法在2023年内使用积分飞行，到时积分价值，将会降至0澳元。”





澳航被指“取消航班时缺乏透明度，未及时退款，属违法行为，应为此负责及退还资金并附加利息。”





航空公司拒绝了这一说法，并表示已向 2020 年（冠状病毒大流行的第一年）受航班中断影响的客户退还了超过10亿澳元的款项。大流行的第一年，澳洲的边境关闭了很长时间。





在此次法律诉讼发生的一个月前，澳航发起活动，鼓励客户使用该公司持有的剩余4亿澳元飞行积分，此前澳大利亚消费者监督机构表示对该问题的调查已接近尾声。





在诉讼资金提供方CASL的支持下，该诉讼指控澳航未能立即退款，违反了《澳大利亚消费者法》。在2020年航班被取消时，澳航没有立即退款并扣留客户资金，违反了《澳大利亚消费者法》。





Echo Law合伙人安德鲁·保尔（Andrew Paull）表示，澳航最初只向客户提供了使用“有严格条件的旅行积分”，而不是退还他们的钱。





“我们指控澳航在航班取消时，未能做到信息透明并立即向客户退款，违反了法律，”他说。



Quantas “虽然COVID对航空旅行造成了重大干扰，任何航空公司都不希望取消航班，但这并不能成为澳航利用自己的客户并让客户成为为该公司提供超过10亿澳元的无息贷款者的借口。”





保尔表示，一些澳航客户被迫在航空公司花更多的钱来使用他们的航班积分，而另一些客户则可能无法在2023年12月31日到期积分到期前使用积分。





“虽然澳航最近几周表示可以让客户选择要求退款，但这既太少又太晚了，”他说。





保尔表示，诉讼要求立即退还所有剩余的积分，并“赔偿客户损失的时间”。





澳航表示，其航班积分政策是世界上最灵活的政策之一。澳航已经改进了系统，简化了退款流程。





“我们已经为受到封锁和边境关闭影响的客户办理了超过10亿澳元的退款，”该航空公司在一份声明中说。





“大多数拥有COVID积分的客户都可以获得退款，我们一直在刊登整版广告和发送电子邮件，鼓励想要退款的乘客直接与我们联系。”





澳航已经延长了三次在2020年发放的旅行积分的到期日。





澳大利亚竞争与消费者委员会在2020年向澳航发出警告，并在2022年4月收到消费者团体Choice的投诉后，一直在调查澳航对积分和退款的处理方式。





此外，澳航还在周一宣布，该公司计划在其国际航线网络中增加超过25万个座位，目的地包括纽约、洛杉矶、约翰内斯堡和巴厘岛。





该航空公司表示，这一举措将使其运力达到大流行前服务的 80%。





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