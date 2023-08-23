在澳职业转换指南：从热门职位、免费培训到收入前瞻

伊莎·卡蒂亚（Eesha Katyare）居于墨尔本，对于她来说，转换职业是为了给她的女儿提供最好的未来。





26岁的卡蒂亚曾担任牙科助理五年，她虽然喜欢自己的工作，但认为这份工作的收入不足以支持家庭。





卡蒂亚说：“我的女儿现在两岁，当她六个月大时，我看着她想，‘她应该有一个家，她应该快乐’，为此，我需要改变我的职业。”





因此，去年，卡蒂亚在奇泽姆（Chisholm）TAFE报读信息技术四级证书课程，专攻编程和数据库开发。





她选择学习信息技术的部分原因是她的父亲在该行业工作，而且新冠大流行“证明，没有技术，我们就无法真正发挥作用”。





她说：“我认为随着年龄增长，你会看到潜在的机会，以及新时代是如何完全依靠技术的。”



Eesha Katyare, her husband Liam, and their daughter Myra. Katyare said Liam was very supportive while she was studying. Source: Supplied / Eesha Katyare 现在，卡蒂亚是一家大型电子零售商教育服务部门的专业技术人员，她在完成六个月的课程前几个月就获得了该职位。她帮助政府和私立学校教师解决在技术相关问题，并协助推出新项目。





对于那些考虑职业转换的人，她的建议是：“如果你有机会，不要犹豫。”



澳大利亚的热门职位

《国家技能协议》将技术和数字领域认定为“国家优先”领域之一。2022年，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和各州及领地领导人在全国内阁会议上通过该协议。





该协议旨在为“关键和新兴产业……提供所需的熟练工作者”，并指定了护理（包括老年护理和儿童保育）、酒店和旅游、建筑、农业以及主权能力等领域。这些行业已优先获得TAFE的免费名额。



在启动国家技能周（8月21日至27日）时，技能部长布兰登·奥康纳（Brendan O'Connor）表示：“如果你查看各个州和联邦政府的所有目标，就会发现，很多目标在没有技能输送渠道的情况下将无法实现， 比如护理经济、能源部门的转型等。”





澳大利亚就业与技能机构的2月劳动力市场最近更新的报告列举了澳大利亚20个需求量最大的职业。





这些职业包括注册护士和护理人员、厨师以及信息与通信技术系统分析师等。





根据SEEK的数据，这些职业的平均年薪从5.5万澳元到38万澳元不等。





据澳大利亚统计局最新数据，全职成年职员的平均收入为每周1838.60澳元或每年95581.20澳元。对于所有职员来说，这一数字是每周1400.20澳元，或每年72810.40澳元。



Australia's in-demand occupations. Source: SBS / Kenneth Macleod Australia's most in-demand occupations. Source: SBS / Kenneth Macleod

考虑职业转换或提升技能？

澳大利亚统计局最近发布的就业流动性数据显示，截至今年2月份，过去一年内有130万人换了工作。





其中三分之一的人是为了“获得更好的工作或只是想要改变”。





奇泽姆TAFE的高级职业顾问维克多里娅·费多罗娃（Viktoriya Fedorova）表示，考虑职业转换或提升技能的人通常对目前的工作不满意，或者感觉自己在职业发展中无法获得提升。





“这可能是我们每个人都会不时经历的暂时感觉，但如果这种感觉持续周复一周， 月复一月……人们往往会开始质疑自己在做的事情是否正确。”





费多罗娃表示，许多需求大的职业至少需要入门资格，包括老年护理和早期儿童教育职位。





她说：“所以这些都是为那些考虑职业转换的人提供技能支持，让他们获得进入该行业所需技能的第一步。随着技能和经验的提升，他们可以获得更高的资格来进一步发展自己的职业。”





卡蒂亚表示，她每周需要在校园上课四天。虽然她之前可以从牙科助理的工作中休产假，但仍需要周末在超市做临时工。她过去常常在女儿入睡后开始学习，而且很幸运有一个支持她的丈夫。



READ MORE 人口普查数据一览：澳洲12大最新工作趋势

费多罗娃说，当人们面临相互竞争的优先事项时，追求职业转变可能是具有挑战性的。





她说：“人们应该考虑他们想要实现什么，以及他们认为需要多长时间。”





“在大多数情况下，职业转换并不是一日游，而往往是一段长期旅程。”



免费提升技能的途径

联邦政府与各州及领地合作，今年已为18万个TAFE和职业教育名额提供了资金支持。





这一计划似乎将在2024年继续，目前联邦政府正在与各州及领地进行谈判，并承诺拨款4.14亿澳元，用于资助30万个额外的免费名额。





这些免费名额涵盖了“国家优先”领域的课程，以及一些由各州确定的本地优先领域。





各地的资格标准有所不同。例如，在维州，如果课程属于“优先路径”，你可以完成多门免费课程，而在昆州，在大多数情况下只有一门课程会得到资助。





在某些地区，今年的免费名额已经用完。



READ MORE “我有个好消息”：总理宣传2023年免费教育措施

费多罗娃表示，雇主也可以在职业转换和提升技能方面提供帮助，这意味着在某些情况下，人们可能并不需要完成一门课程。





她说：“我们一直建议，你首先需要与你的现任雇主交谈。”





“你可能不需要告诉他们你在考虑职业转换；你可以说你有兴趣发展某些技能。”





费多罗娃表示，雇主也许能够帮助员工发展这些技能。如果他们不能，他们可以支持员工参加外部培训。





“他们可能不必参加需要花费很长时间的完整资格课程。这可能是针对特定技能的培训，或者是一个短期课程。”





请点击以下链接获取有关 维州 、 昆州 、 新州 、 南澳州 、 西澳州 、 北领地 、 首都领地 和 塔州 的免费TAFE计划的更多信息。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



