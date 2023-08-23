全国内阁会议于上周三设定了解决澳大利亚租房危机的计划。





新住房计划旨在消除在成熟郊区建造更多住房的限制因素，并赋予租房者更多权利。





《全国规划改革蓝图》（National Planning Reform Blueprint）在五年内增加100万套住房的目标基础上，计划再增加了20万套住房。





更重要的是，在这一目标的基础上，各州和领地还将获得35亿澳元的奖励，以实际交付更多住房。





其中大部分来自“新住宅奖励”（New Home Bonus），对于多交付的20万套住宅，各州和领地将获得每套住房1.5万澳元的奖励。





格拉坦研究所（Grattan Institute）的计算表明，这新增的20万套住宅一旦全部建成，房屋租金将比原来降低4%。





这相当于在计划的头五年为租房者节省了80亿澳元。





如果这些较高的建设速度能够持续整整十年，那么租金将下降8%，在这十年中为租房者节省320亿澳元。



SBS普通话节目听友洪先生在阿德莱德购置了房产。他说，在成熟社区增建房屋往往不受当地社区民众支持，因为许多居民不希望在他们想居住的地方有更多的住房。





而在全国内阁的新住房计划下，一项单独的“住房支持计划”（Housing Support Program）将提供5亿澳元的竞争性资金，奖励那些在将服务与新住房开发项目连接起来以及快速推进规划改革方面有所作为的州政府和地方政府。





同时，全国内阁还承诺纠正住房设计和建筑认证方面的问题，以提高新建住房的质量，尤其是公寓的质量。





新住房计划的第二部分还致力于加强保障租房者的权益。





听友陈先生表示，随着来澳的移民人数增加，房价一直上涨，各级政府需要在加大建筑相关专业人员引入、增加建筑批文等方面做出努力。





听友赵先生帮助自己的孩子更换了住房。他说，父母应该和子女多沟通，增强年轻人家庭观念，“以家庭为单位”购买房产，可以较好地缓解年轻人的住房压力。





请点击收听完整内容，了解听友们对全国内阁推出的新住宅奖励、帮助购房、提高新建住房质量等新住房计划的看法。



LISTEN TO 【正在行动】新住房计划将为租房者节省数十亿澳元 会影响到您吗？ SBS Chinese 23/08/2023 24:04 Play

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