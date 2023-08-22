【SBS新闻快报】中国国有银行开始大量吸纳离岸人民币现金

要点： 中国国有银行开始大量吸纳离岸人民币现金；

悉尼市议会通过动议禁止新建房屋连接天然气；

南澳多所学校和医疗机构收到炸弹威胁。

中国国有银行开始大量吸纳离岸人民币现金

据报道，8月21日周一，中国主要国有银行被发现正在积极吸纳离岸人民币现金。





消息人士称，收紧离岸人民币的流动性也可能起到稳定人民币的作用。在人民币面临不断增加的贬值压力之际，此举有效地提高了做空人民币的成本。





消息人士对路透社（Reuters）表示，从离岸人民币次日交割远期点的突然上涨可以看出，做空人民币的成本大幅上升。





消息人士称，由于经济前景黯淡以及房地产行业压力的不断加大，人民币正面临日益加剧的贬值压力。





国有银行通常在离岸外汇市场中充当中国央行的代理，但他们也可以代表自己进行交易，或者执行客户的订单。



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在中国国家银行采取行动后，离岸人民币出现反弹，最后交易价约1美元兑7.2834元，当日上涨约0.3%。而在岸人民币也回吐了部分之前的跌幅，报1美元兑7.28元左右。





今年以来，人民币对美元贬值逾5%，反映出对全球第二大经济体前景的不断担忧。





周一早些时候，中国下调了一年期基准贷款利率，以增加刺激信贷需求的力度。但意外的是，在人民币迅速贬值的背景下，中国选择维持了五年期基准贷款利率不变，引发市场惊讶。





三井住友德思资产管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management）首席宏观策略师吉川雅之表示：“中国限制降息的规模和范围，可能是因为他们担心人民币面临下行压力。中国当局关心汇市的稳定性。”





仅在本月，人民币对美元汇率就贬值了近 2%。





利用外汇掉期提高做空成本是政府过去用来影响人民币走向的主要工具。





在伦敦交易时段，受人民币流动性紧张的迹象影响，离岸人民币远期汇率普遍上涨，几家银行消息源将流动性紧缩归因于银行的活动。





离岸市场的一个月美元/人民币远期触及一年来的最高水平。





消息人士上周告诉路透社，中国主要国有银行忙于在在岸和离岸即期外汇市场抛售美元买入人民币，以阻止人民币汇率快速下跌。



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RBC资本亚洲外汇主管阿尔文·坦在一份报告中表示：“中国人民银行（PBOC）最近显然加大了抑制人民币贬值趋势的力度，但中国政府不愿意采取更激进的货币和财政刺激措施，这意味着人民币汇率必然需要通过进一步贬值来承担支撑疲弱经济的部分负担。”





周一早些时候，瑞银将中国2023年实际GDP增长预期从5.2%下调至4.8%。





分析人士表示，只要中国经济刺激措施方向的不确定性仍然存在，外国投资者对中国的总体情绪就可能依旧保持谨慎。



悉尼市议会通过动议禁止新建房屋连接天然气

悉尼市政府发言人证实，市议会10名议员本周一晚（8月21日）就一项动议表决，有8人支持禁止新建物业铺设天然气管道，意味着住户和餐厅将无法使用明火煤气炉。



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动议通过后，市议会将要求议会员工就敦促开发商在所有新物业使用全电力的“可能性和困难”展开调查，并“尽快”就此提交报告。





市长摩尔（Clover Moore）也会致信州政府要求拨款，为专用可再生能源的住宅及企业提供补贴。





尽管如此，州政府仍有权实施规划条例，以推翻市议会决定。





摩尔被问及相关决定对餐饮企业的影响时答道：“工作机会将改变，但会有其它机会。现实是我们要竭尽所能、作出艰难决定来处理全球变暖的问题。”





而新州规划厅长斯卡利（Paul Scully）仅回应称，悉尼市议会的新措施不会是强制性的，而当局会留意后续发展。





除了悉尼市中心，东区Waverley的市议会在今年6月通过“禁气令”，而西区Parramatta更早于2021年已实施。





目前，全境禁止新建物业使用天然气的只有维州和首都领地。



南澳多所学校和医疗机构收到炸弹威胁

南澳大都市区和偏远地区范围内多所学校和医疗机构收到炸弹威胁，警方正在进行调查。





警方在一份声明中表示，过去一周内，多所学校和医疗机构收到了威胁电话和电子邮件，在过去24小时内加剧。





今天早上，吉尔斯路小学（Gilles Street Primary School）校长发给家长的一封信中说，该校收到了两封电邮警告，称该校位于阿德莱德市区的校园里被人安装了管状炸弹。





警方已开始调查这些威胁的来源，并警告发送这些威胁的人将面临起诉。





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