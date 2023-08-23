最新数据显示 65%的澳洲学生在新标NAPLAN中取得较高水平

根据澳大利亚课程、评估和报告管理局周三公布的最新数据显示，澳大利亚全国约有65%的学生达到了较高的读写和算数能力期望值，达到了“优”（Strong）和“超优”（Exceeding）的熟练程度。





澳大利亚课程、评估和报告管理局首席执行官大卫·德·卡瓦略（David de Carvalho）认为，这是一个“非常好的迹象”。





数据还显示，约有23%的学生处于“发展”（Exceeding）水平，正在努力达到期望值。





2023年的NAPLAN考试采用了新标准，澳大利亚家长曾被警告说，近乎三分之一的学生在今年的考试中可能低于新的NAPLAN能力标准。





根据《时代报》（The Age）的报道，新的评估系统下，预计会有30%的孩子处于最低的两个成绩段。





但是最新数据显示，仅有约10%的学生在读写和算数上需额外帮助以达期望值。





在新的方法下，学生将根据以前的学习成绩按照4个水平进行评估：超优、优秀、发展和需要额外支持。新的报告系统更清晰、更简单地显示了 NAPLAN 的成绩，明确了达到预期目标的情况。





NAPLAN考试的参与率在2023年出现反弹，与2022 年相比，所有年份和领域的参与率平均上升了2%，从91.4%上升到93.3%。





从全澳范围看，今年的NAPLAN结果中也反映了人口统计结果显示的趋势，即社会教育背景最高、来自城市地区或非原住民背景的学生的评估结果往往更高。





如在10%“需额外支持”的学生中，原住民学生在所有年级和领域的平均比例中占三分之一。





而非常偏远地区的学校中，10名学生中仅有3名可达到“优”或“超优”，而同一数字在大城市学校中可达到5名学生中有3名。





新的NAPLAN方法也是对教育部长们最近批准的其他 NAPLAN 改进措施的补充。





改革还包括将NAPLAN测试窗口从5月改为3月，这意味着2023年的测试结果不能与往年进行比较。





这两项改革都是2020年完成的NAPLAN独立审查所建议的。从明年起，由于2023年推出的改进措施已经实施，学校将更早收到成绩单。





格拉坦研究所（Grattan Institute）的教育项目主任乔丹娜·亨特（Jordana Hunter）说，NAPLAN报告的变化可能是“澳大利亚迫切需要的警钟”。





她认为，政府应该优先NAPLAN，将新的结果与前几年联系起来，因为这是衡量学生学习情况的少数可靠方法之一。





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