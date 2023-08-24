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悉尼市一历史建筑遭大火烧毁 两名13岁少年被指控

纵火案调查组警探指控两名13岁男孩，他们涉嫌在悉尼沙利山的一座多层建筑引发火灾，造成混乱。

BUILDING FIRE SYDNEY

More than 120 firefighters from 30 fire trucks battled the blaze which broke out at a heritage-listed former hat factory in Surry Hills. Credit: FRNSW MEDIA/PR IMAGE

要点：
  • 四名青少年最初在5月份接受了询问，但没有被指控；
  • 这场火灾摧毁了悉尼中央火车站附近的一座被列入遗产名录的建筑；
  • 同一天，其中一名青少年还被控入店行窃。
今年5月份，悉尼沙利山（Surry Hills）兰德尔街（Randle Street）上的一座多层历史建筑被大火烧毁，两名13岁的男孩被指控。

当时，超过100名消防员奋力扑灭了这场大火，但这场十年一遇的火灾烧毁了七层高的前亨德森帽厂（Henderson Hat Factory）。

新州警方表示，周三，两名13岁的男孩被控多项罪名，包括用火毁坏财产和无合法理由进入建筑物。
The wall of a brick building on fire collapses
The fire quickly took hold of the heritage-listed former hat factory in Sydney's Surry Hills. Source: AAP / Dean Lewins
其中一名男孩还被控两项入店行窃罪名，据称案发地点为伊丽莎白街（Elizabeth Street）的一家杂货店。

火灾发生后的几天里，三名青少年自首投案。火宅导致数十人从附近建筑物撤离，至少100人被迫离开这个地区。
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悉尼市中心大火：两名13岁少年自首

警方表示，在大火造成该区的混乱后，他们与一些青少年进行交谈，并要求专业团队拆除整个建筑和周围建筑。

两名男孩将于10月4日在儿童法庭出庭。

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Published 24 August 2023 10:45am
Source: AAP
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