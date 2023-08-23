澳大利亚生活成本上涨影响广泛 但房主比租房者感受到更大压力

生活成本的压力对某些人来说非常严重，但对不同类型的家庭来说，影响方式各有不同。





过去两年里，澳大利亚统计局的消费价格指数每年上涨了6%。而在之前的10年中，平均每年只上涨了1.8%。





因此，从数据上看，生活成本的压力突然变得严重，但如果你在那前10年里关注媒体的报道，你可能会认为澳大利亚一直都处于生活成本危机之中。





有些人一直处于财务压力之下，但关注哪些人的生活成本增加最多，会有一些启发。





最好的指南是一组与消费价格指数不同的指数，也是由澳大利亚统计局制作的。





这些指标被称为选定生活成本指数，它们之所以更好，是因为包括了抵押贷款成本，而消费者价格指数则不包括，通过购买房屋的成本来衡量置业成本，而不是建造新房屋的前期成本。



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根据以下人群的消费模式，统计局提供了基于生活成本的指数：



雇员

领取类似养老福利金的受益人

领取其他款项包括求职津贴的受益人

养老福利金领取者

自筹资金的退休人员

但事实证明，区分家庭面临的新价格压力的主要因素是他们是否持有抵押贷款，特别是他们购买第一套住房的时间。





在澳大利亚国立大学（Australian National University），我的团队利用统计局的方法和数据，根据不同类型家庭的消费模式，计算了基于以下类型家庭的成本指数：



首次购房者和最近三年买房的人

所有持有抵押贷款的房主

拥有完全产权的房主

租房者

分析发现，在过去两年中的生活成本增幅较大的是有贷款的房主，为17.5%，这远远超过了租户的10.8%，以及拥有完全产权的业主的11.7%。





在过去两年里，有抵押贷款的业主经历了17.5%的成本增长，远超过了租房者的10.8%和拥有完全产权的业主的11.7%。



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在过去三年内购房的首次购房者的生活成本涨幅最大，达20.5%。那些在过去三年内购房但为换房的人，生活成本增加了18.4%。





年轻的澳大利亚人（35岁以下）更有可能租房而不是购房。因此，在过去的两年里，他们的生活成本“仅”增加了13.1%，而年龄较大的澳大利亚人（50-64岁）的生活成本则增加了15.1%。





或许出于同样的原因，多人合住住户的生活成本“仅”增加了13.1%，而有孩子的伴侣的生活成本增加了15.2%。



哪些人得到了最好的保护？

仅从收入水平本身来看，我们发现，生活成本增加的百分比几乎没有什么差异，基于性别的差异也很小，但收入来源很重要。





以工资为主要收入来源的家庭的生活成本增加了14.6%，而以政府福利为主要收入来源的家庭的成本增幅较小，仅为12.7%。



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这些涨幅都远远高于4.7% 的平均收入涨幅，但领取福利金的澳大利亚人的收入增幅要更高，因为其政府福利金与消费者价格指数挂钩，这意味着他们的收入增幅与成本增幅基本一致。



从长远来看 租房者和房主的情况一样

虽然在过去的两年里，成本增长对抵押贷款持有人的影响比租户和拥有完全产权的业主更大，但长期来看，情况并非如此。





新冠疫情头两年——2020 年和 2021 年，对抵押贷款持有者（和租房者）尤为有利，抵押贷款利率（和租金）在多年的微弱增长后降至长期低点。



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从相关数据可以看到，长期来看，与三种类型的住房相关的生活成本基本上都呈现出相似的上升趋势，且其增幅低于家庭收入增幅。





这并不是说在过去的两年里生活成本涨幅较大的家庭（抵押贷款家庭）正在受苦。在利率极低的年份里，许多家庭积累了大量的财务缓冲资金，且许多人拥有高收入和可观的财富。





这也不意味着，在过去的两年里，生活成本涨幅较小的家庭（租房者）没有受苦。





低收入家庭、单亲家庭和领取福利者的家庭在5年前、10年前和20年前承受着最大的财务压力，而如今，依然如此。





本文作者：





本·菲利普斯（Ben Phillips）



澳大利亚国立大学社会研究与方法中心副教授、经济政策研究中心主任





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