2020年，在黑色夏季丛林火灾和COVID-19新冠大流行期间，澳大利亚税务局暂停追讨历史债务。





但从2022年年中开始，澳大利亚税务局（ATO）悄悄地重新启动了这些债务。





这意味着，由于澳大利亚税务局试图收回欠款，今年，29万澳大利亚民众的退税可能会减少。





麦肯金融集团（McCann Financial Group）的负责人菲尔·麦肯（Phil McCann）表示，澳大利亚税务局有法律义务追讨欠款，但应向欠款人发出更多通知。





他说：“税务局在收税和整理账目方面是在执行政府的指令。这在很大程度上是一项漠不关心的工作，他们遵循的是政府的政策。但我确实认为，今天提及的政策是在没有通知的情况下进行的，这有些粗糙。我认为，这可能是三、四年前，有时甚至是五年前的事了，那些债务在那时候就出现了。所以，是的，我认为在没有任何警告的情况下，简单地从预期的退税中扣回欠款是有点不合理的。”





税务局表示，他们已直接致函一些纳税人或其注册税务代理人，通知其债务被搁置，并提醒他们，税局已重新开始用他们被搁置的债务抵消任何抵免和退税。





税务局为这一做法进行了辩护称，税局有权通过自动扣减纳税人的退税款来追讨债务，而不这样做的自由裁量权非常有限。





澳大利亚税务局发言人在一份声明中表示，预计将有超过6.9万名客户偿还他们的“搁置”债务，估计价值为2.74亿澳元。但他们表示，有29万人欠债，总价值达12亿澳元。





澳洲会计师工会（C-P-A Australia）的政策和宣传负责人埃莉诺·卡萨皮迪斯（Elinor Kasapidis）表示，澳大利亚税务局虽然可能已经扣了一些人的退税，但并不一定会对历史债务发出追债通知。





她说：“许多澳大利亚人都在艰难度日，我们从会员那里听说，退税款没了，客户真的很难过。但重要的是要记住，税务局并没有对未偿债务发出追债通知。他们只是扣掉退税款和一般利息费用。因此，如果纳税人在偿还债务时遇到困难，也应向税务局寻求帮助，并与他们商讨付款安排。”





在对历史债务追收政策进行修改的同时，中低收入者的税收抵免优惠也将结束，这也将让成千上万民众今年的退税减少。





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LISTEN TO 澳洲税局激活近30万人的债务 数十万人的退税今年或减少 SBS Chinese 22/08/2023 05:32 Play

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