报告指澳洲今年春天又暖又干 山火风险增加

要点： 当局提醒五个州及领地的居民保持高度戒备状态。

预计今年春天，几乎整个澳洲都会出现干燥和暖的天气。

报告由澳洲消防和紧急服务管理局（AFAC）提供。

火灾与紧急服务全国理事会（AFAC）的一份报告指，预计今年春天几乎整个澳洲都会出现干燥和温暖的天气，令大部分地区发生山火的风险增加。





当局呼吁，澳洲五个州及领地的居民正处于高度戒备状态，预测北领地、昆州和新州大部分地区，以及维州和南澳发生山火的风险也将会增加，提醒居住在这些地区的居民需要为山火做好准备，并时常监测当地的情况。





以下是各州及领地居民需要了解的山火资讯。



新州山火预测

如果你居住在新州中部和北部，当局警告，这些地方在今年春天发生火灾的风险将会增加。





这是因为这些地区有不少植被树叶，会变干易燃，而预计这地区的天气将更加温暖和干燥。





报告预测，这些地区的气候比平均水平干燥，并且有结霜的情况（霜冻使草和树叶变干），这可能意味着山火危险期提早开始。





当局警告：“如果发生火灾和大风天气，这些有不少植被树叶，会变干易燃的地区会令火势迅速蔓延。”



由于预计天气将变得温暖和干燥，悉尼盆地周围、部分海岸和Hunter 北部地区发生火灾的风险也将会更大。





报告又指，在2019-20年没有受火灾影响的部分海岸和山脉地区，今年明显地承受变干易燃的机会较高。



维州山火预测

在经历了三年的拉尼娜现象和火灾风险较低的季节之后，维州预计将迎接一个温暖的春天，高风险的丛林大火季节也会提早开始。





当局警告维州东部地区，特别是Gippsland地区的居民，靠近丛林的沿海社区周围，该处的植被在2019-20年林火期间未被烧毁或轻度烧毁，预计今年发生林火的可能性将高于正常水平。





预计维州中部、西部和北部地区，2023-24年的丛林大火季节很大机会提早来临。



2019年澳洲的夏季山火是有纪录以来最严重的火灾之一。 Source: AAP / Jeremy Piper

南澳山火预测

报告指，南澳的南半部大部分地区的春季火灾危险预测，将会从低于平均水平，上升到高于平均水平。





这是因为高于平均水平的降雨量很快转为低于平均水平，加上土壤变得干燥。





南澳与维州边界地区的草地，以及南澳南部靠近维州边界的Mallee Heath地区的火灾风险将会增加。





报告指：“这些因素提高了对2023年火灾危险季节提早开始的预测。”



昆州山火预测

昆州北部和中部草原、树林和稀树草原，在今年春天的后期，火灾可能性将会提高。





报告称：“干燥天气、预测降雨量低于平均水平，以及气温高于平均水平，可能会引发局部地区产生强烈的丛林大火，由于植被在春季变得易燃，这可能对昆州部分地区造成破坏。”



北领地山火预测

澳洲中部和Barkly地区，在六月份连续落暴雨，意味着已经高于平均水平的变干易燃的机会将进一步增加。加上曾经烧过的最小覆盖范围、气温高于平均水平，以及预测春季干燥大风的天气，将会令Barkly、Tanami、爱丽丝泉和Lassiter地区的火灾风险增加。





预计北领地的最北地区、Katherine和Arnhem地区的火灾危险性维持正常水平。



澳洲其他地区山火预测

塔州及首都领地，预计春季的山火风险属正常水平。



