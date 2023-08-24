新数据显示澳大利亚性暴力和性骚扰形势严峻

要点： 澳大利亚统计局的数据显示，每五名澳大利亚女性中就有一名遭受过性侵犯。

人身安全调查发现，13%的女性和 4.5%的男性曾遭受过性骚扰。

女性遭受熟人性暴力的几率是遭受陌生男性性暴力的三倍多。

每五名澳大利亚女性中就有一人遭受过性侵犯。





这只是澳大利亚统计局（ABS）周三公布的严酷调查结果之一。





人身安全调查（PSS）结果还显示，在最近12个月内，13%的女性和4.5%的男性曾遭受过性骚扰。



调查发现，对女性实施性暴力的大多数施暴者是男性。 Source: Getty / irinamunteanu 2021-2022 年调查收集了 18 岁及以上人群关于其经历的性质和程度的信息。



在澳大利亚针对女性的性暴力

人身安全调查发现，估计有220万成年女性自15岁起遭受过性暴力。





其形式可能是性侵犯事件，也可能是性侵犯威胁或企图。





调查结果显示，22%的女性遭受过男性的性暴力，而遭受女性性暴力的女性不到 1%。





澳大利亚统计局犯罪和司法统计负责人威尔·米尔恩（Will Milne）表示，估计有200万女性遭受过她们认识的男性的性暴力，约有60万女性遭受过陌生男性的性暴力。





这意味着女性遭受熟人性暴力侵害的几率是男性陌生人的三倍多。





据报告，半数以上对女性实施性侵犯的男性施暴者是亲密伴侣，63%的此类事件发生在人们的家中。





数据还揭示了性侵犯对女性的一些影响。





“在遭受性侵犯后的 12 个月里，三分之二的女性对自己的人身安全感到焦虑或恐惧，九分之一的女性不得不请假，”米尔恩表示。





不过，并不是所有的女性都会在性侵事件发生后寻求建议或支持，57%的女性表示她们会这样做，其中大多数人求助于朋友或家人。



澳大利亚的性骚扰

据估计，共有170万澳大利亚成年人受到过性骚扰，性骚扰的定义是因性而使他们感到不舒服和具有攻击性的行为。





女性遭受男性性骚扰的几率是女性的10倍以上，而男性遭受男性性骚扰的几率与遭受女性性骚扰的几率差不多。





在报告遭受过性骚扰的女性中，45%的人说她们遭受过多种性骚扰行为。





米尔恩说，收到关于她们身体或性生活的不恰当评论是报告最多的行为，有80万名妇女经历过。





“50 万名妇女收到了不雅短信、电子邮件或帖子，40 万名妇女受到了不想要的触摸或抓挠，”米尔恩表示。





受到性骚扰的女性更有可能受到熟人的性骚扰，而不是陌生人的性骚扰，估计有33万名女性受到与她们有工作或职业关系的人的性骚扰。



需通过教育推动改变

Full Stop Australia为受性暴力影响的人们提供支持。该组织的宣传负责人艾米丽·戴尔（Emily Dale）说，澳大利亚政府需要对这一问题给予持续的关注和资助，并对项目进行监督，以确保它们能够推动变革。





“将资金投入到一线服务机构非常重要，因为这些机构真正知道如何最好地利用这些资金，并切实为受害幸存者提供重要的关怀和支持，”她说。



Full Stop Australia的宣传负责人艾米丽·戴尔（Emily Dale）说，资金需要有针对性，以确保它能推动变革。 Source: Supplied “我们目前面临的情况是，危机住宿提供者正在接待受害幸存者，但却没有床位提供给他们，而Full Stop Australia的咨询热线经常处于满负荷或超负荷状态。”





戴尔将目前的情况描述为“危机”，因为与前几年相比，暴力事件的发生率几乎没有变化，他说，首先需要做的工作是致力于改变人们对暴力的态度。





她说：“我们希望在学校开展同意、尊重和积极的关系教育，以及关于性别暴力、其驱动因素和影响的教育，以尝试改变态度，尽早巩固积极的行为。”





戴尔呼吁包括警察、法院系统和医疗从业人员在内的所有处理暴力问题的系统接受适当的培训，了解暴力的驱动因素和影响、创伤的表现形式以及如何以敏感的态度对待受害幸存者。





“因此，当受害幸存者与这些系统接触时，她们实际上有可能获得更好的结果，”她说。





戴尔指出，澳大利亚统计局的数据显示，90%的女性没有向警方报告性暴力案件。





“这确实令人担忧，我认为这表明为应对这类暴力而建立的一些系统实际上对受害幸存者不起作用。”





本月早些时候，各州和地区政府首次制定了结束针对女性和儿童暴力的目标。





一项为期10年的计划已达成一致，目标包括了将亲密伴侣杀人案的女性受害者人数减少25%。





如果您或您认识的人受到家庭暴力或性侵犯的影响，请拨打 1800RESPECT 电话 1800 737 732 或访问 1800RESPECT.org.au。紧急情况下，请拨打 000。





男性转介服务（The Men's Referral Service）由 "拒绝暴力 "组织运营，联系电话：1300 766 491。





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