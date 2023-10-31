维州高考数学题目出错 受影响考生均获加分

维州教育证书VCE考试周一（10月30日）进行第二场普通数学（General Maths）科目，但考题被指出现两处错误。维州课程及评估委员会（VCAA）周三表示，数以千计的学生将获得加分。





第一处错误在第14题的c部分。题干大意是，活动经理可以减少某项活动举办的天数以控制成本，而减少的天数最多为两天。





题干中的一句话多出一个单词“of”。这一错误在考前被发现，考生被指引划去多余内容。





更为混乱的是，该题干处于c部分，但因排版问题看起来属于d部分。这导致考官一开始做出了错误的修改指引，后来才再次修正。





第二处错误与一道矩阵考题相关，据称是数字错误，但当局未能提前发现，而是由考生指出。





据《时代报》报道，维州课程及评估委员会表示，其“已确定错误意味着该题不再有效，并决定给予所有参加考试的学生这一问题的正确分数。”





“这是确保没有学生处于不利地位以及确保评估过程公平、有效和科考的最有效和最适当的方法。”





“维州课程及评估委员会对由此给学校和学生造成的过度压力表示歉意。”



考生被指引划去“any”之后重复的“of”单词。 Credit: Herald Sun 在发现错误后，维州教育部长本·卡罗尔（Ben Carroll）要求立即进行调查。





他说：“经过审批后仍有两处错误，这是不可接受的。”





“我们明白12年级学生的考试压力，”他说，“课程及评估委员会和作为部长的我毫无保留地向学生和家长致歉。我想安抚大家，学生（成绩）不会受考题错误的影响，这不是他们自己的过错。”





维州课程及评估委员会行政总裁史蒂夫·吉尼尔(Steve Gniel)表示，重要的是学生对考试成绩抱正确态度，即使达不到理想分数，仍有其他方法迈向事业的目标。





他说：“只要与任何经历过高山低谷的成年人交谈，便会明白ATAR成绩只是一刹那。虽然这是重要的时刻，是你旅途中的一个阶段，但肯定不是最终目的地。”





受影响的学生可以联系学校或拨打9032 1629致电维州课程及评估委员会。





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