中彩票会导致离婚吗？男女结果大不同

要点： 瑞典研究人员发现，女性中奖后的两年内，离婚率会更高；

对于已婚男性来说，中彩票似乎可以降低离婚的风险；

与普通人群相比，男子在中大奖后的十年里，结婚的可能性增加。

“如果我中了大奖，我就离开这里。” 这是许多人都熟悉的充满希望的口号。





虽然它通常指的是，如果有人中了大奖，他们可能会辞去工作或购买新房子，但最近的一项研究结果显示，对于因完全不同的原因而中大奖的女性来说，这句话可能听起来是正确的。





瑞典研究人员发现，当一名女性中了大奖时，她们更有可能很快离婚。





Among married women, a sudden influx of wealth was found to produce a large spike in short-run divorce risk. Source: Getty / Flavio Coelho 该研究调查了中得100万瑞典克朗（144433澳元）或以上彩票的人们中奖后10年的生活。





“中奖的已婚女性在短期内更有可能离婚，”研究论文称。





根据研究，中奖的妻子在获得乐透好运后的两年内离婚的可能性是其他人的两倍。





对这种模式的一种解释是，不劳而获的财富“加速了那些已经开始解体的婚姻的终止”。





该文件指出，虽然“彩票中奖可能给不满的妻子提供了离开婚姻的经济机会”，但男性彩票中奖者往往会有截然不同的经历。





那些接受调查的中奖丈夫在中奖后的10年内离婚的可能性较小。





“根据我们的估计，在这个样本中，中奖后十年内发生离婚事件的风险下降了6.0个百分点，减少了40%，”该论文写道。





对于男性来说，彩票中奖似乎不仅降低了已婚男性离婚的风险，而且增加了未婚男性结婚的可能性。



该报告指出，这表明“财富增加了男性作为未来和当前合作伙伴的吸引力”。





报告中的统计数据显示，大乐透中奖后，未婚男子结婚的概率增加了30%（中奖后五年内）。





与那些没有经历过巨额意外之财的男性相比，被调查的中奖男性在彩票中奖后10年内成为孩子父亲的可能性也增加了13.5%。





该研究的作者指出，鉴于瑞典的离婚协议通常有利于较富裕的配偶，他们的结果可能特定于这种情况。





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