专家表示商家压力不减 “全价购入商品并不划算”

喜欢折扣捡漏的购物者在接下来的几个月里，可以期待一波大幅折扣活动，因为零售商必须为越来越少的收入展开竞争。





尽管财年末的折扣已经结束，但根据行业分析师的说法，更好的价格还在后头，消费者远不必等到Boxing day再进行购物。





“如果人们正在购入没有折扣的商品，那么很可能不太划算，应该等等折扣价的出现，”来自Findr的购物和零售专家安格斯·基德曼（Angus Kidman）告诉9News。





澳大利亚零售协会（ARA）预测，在近期以及圣诞节期间，品牌为应对消费低迷，折扣促销活动将会增加。





尽管最新的澳大利亚统计局（ABS）数据显示，5月份零售营业额增长了0.7％，但专家表示该行业仍面临困境。





ARA首席执行官保罗·扎赫拉（Paul Zahra）表示：“5月份发生的情况是，这些销售活动被提前了。许多零售商开始恐慌，并提前开始打折以刺激销售。”





5月份，服装、鞋类和个人配饰零售下降了0.6％（减少了1850万澳元）。





百货商店的营业额也下降了1030万澳元。





“在困难时期，就像我们现在所见，零售商将需要非常努力提供一个更好的价格，鼓励顾客消费，”扎赫拉说道。



仓库租金上涨和冬季过剩库存的成本上升也预计会推动促销活动的开展。





“目前，清理仓库中的部分库存是许多零售商的首要任务，所以我们将看到不仅是线下店而且在线商店也会有很多促销活动，”格里菲斯商学院的格雷姆·休斯（Graeme Hughes）告诉9News。





亚马逊会员日（Amazon Prime Day）是本月即将到来的下一个大型促销活动。这是一个为亚马逊会员提供数千种产品巨额折扣，为期48小时的在线购物盛会，将于7月11日和12日举行。





9月的“AfterPay日”、11月的“双11”和11月的黑色星期五也将陆续到来。





尽管圣诞装饰还没有出现在货架上，但从现在开始提前计划绝对不会为时过早。





专家建议在促销期间购买商品并充分利用折扣活动。





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