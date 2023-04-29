苏丹停火协议即将到期 联邦政府紧急撤侨

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）通过社交媒体上的一篇文章确认，任何仍滞留在这个遭受战争蹂躏的国家的澳大利亚人应尽快撤离。





外交部长补充说，如果人们无法进入机场，他们应该前往苏丹港，乘坐渡轮前往吉达。





她说，地面上的情况仍然非常危险，人们在四处走动时应小心谨慎。



激烈的战斗已经进入第三周，尽管有停火协议，但首都喀土穆及其周围地区仍发生了空袭和坦克爆炸。





外交部助理部长瓦茨（Tim Watts）表示，已有133名澳大利亚人安全离开，但仍有138人留在苏丹。





与此同时，苏丹社区成员在墨尔本集会，呼吁联邦政府采取更多行动。





他们希望看到为陷入冲突的非澳大利亚人提供人道主义援助和签证。





集会组织者塞姆拉说，他的兄弟们被困在苏丹，因为他的嫂子已经到了孕晚期，无法到达疏散点。





“有很多澳大利亚人不得不放弃直系亲属。有那种内疚感。有那种被遗弃的感觉。这就是为什么我们要提倡向苏丹裔澳大利亚公民的直系亲属发放人道主义签证的原因”



阅读更多 苏丹冲突持续 在当地探亲的澳大利亚人担忧生命安全

喀土穆大学的尼日利亚学生表示，随着苏丹首都的战斗仍在继续，他们被困在危险的环境中。





4月27日，在由其中一人拍摄并发布在网上的一段视频中，他们在枪声中逃到一个入口通道。





居民们说，尽管苏丹的两位高级将领延长了停火协议，但周六（4月29日）苏丹首都喀土穆部分地区的枪声和重炮声仍在持续。





据苏丹医生联合会称，平民死亡人数跃升至411人，而到目前为止，战斗中又有2023名平民受伤，但真正的死亡人数预计会更多。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



