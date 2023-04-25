苏丹冲突持续 在当地探亲的澳大利亚人担忧生命安全

要点： 澳大利亚外交贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade）称，随着苏丹激烈冲突持续，至少有158名澳大利亚人滞留在苏丹；

一些国家已经开始将其公民撤离苏丹；

自8天前冲突爆发以来，苏丹已有420多人丧生。

来自墨尔本的哈米达·穆罕默德（Hameeda Mohamed）于今年2月前往苏丹探望其父亲和亲戚。





现在，和其他滞留在饱受战火摧残的苏丹的澳大利亚人一样，她为自己的生命安全感到担忧。





苏丹军队和强大的准军事组织快速支援部队（RSF）之间的冲突引发了人道主义危机，造成逾420人死亡，并使数百万名苏丹人无法获得基本服务。





身处苏丹首都喀土穆（Khartoum）的穆罕默德女士周一告诉SBS新闻，导弹现在越来越靠近住宅楼，医院和银行已经关闭，居民正面临食品短缺的困境。





21岁的她告诉SBS新闻：“我目前最担心的是，年纪轻轻就死于这场完全超出我控制的事情中。”



Heavy smoke billows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on 15 April 2023, amid clashes in the Sudanese capital. Source: Getty / AFP 她说，她的一位家人周日在去参加葬礼的途中被“多发子弹”打中。





她原计划乘坐公共汽车从苏丹前往开罗，但她表示公交车已经停运，持外国护照的人也不允许出境。





穆罕默德告诉SBS新闻，她已经通过SmartTraveller门户网站在澳大利亚外交和贸易部注册，但尚未获得帮助。





她说：“我已经向外交贸易部申请，看看澳大利亚政府是否能够帮助我们，但（他们的答复）说他们能提供的帮助有限，所以我们能做的只能是等待。”





澳大利亚外交贸易部发言人在周一一份声明中表示，其首要任务是确保滞留在苏丹的至少158名澳大利亚人的安全。





该声明称，澳大利亚政府正在提供领事援助，但由于澳大利亚在苏丹没有大使馆，因此这种帮助是有限的。



滞留在苏丹的澳大利人被告知要遵循旅行建议，在尝试离开时考虑风险，并在远离窗户的安全场所避难。





“澳大利亚政府对苏丹不断升级的暴力事件深表关切，” 发言人说道。





“我们呼吁各方停止敌对行动，防止进一步发生不必要的流血事件。”





澳大利亚正在与伙伴国家合作，将其公民从非洲东北部的这个国家撤离，澳大利亚最近的大使馆设立在埃及。





苏丹突然陷入战斗中，破坏了恢复文官统治的计划，使这个本已贫困的国家处于人道主义灾难的边缘，并有可能卷入外部势力而引发更广泛的冲突。



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4月15日，在长期执政的独裁者奥马尔·巴希尔（Omar al-Bashir）在民众起义中被推翻四年后，喀土穆及其毗邻姐妹城市乌姆杜尔曼和巴里，以及该国其它地区爆发了战斗。





苏丹军队和快速支援部队于2021 年联合发动政变，但在关于组建文官政府和将快速支援部队整合到武装部队中的计划的谈判时，双方产生了分歧。





在喀土穆之外，最严重的暴力事件报告来自达尔富尔（Darfur），这是一个与乍得（Chad）接壤的西部地区，该地区的冲突从 2003 年开始升级，导致 30 万人死亡，270 万人流离失所。





由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉（Abdel Fattah al-Burhan）领导的军队和穆罕默德·哈姆丹·达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）领导的快速支援部队几乎每天都未能遵守停火协议，包括于周五开始的因穆斯林开斋节而为期三天的停火协议。





德国空军飞机已经疏散了数百人。瑞典撤离了其大使馆工作人员、家属和一些公民到吉布提（Djibouti），而其它欧洲国家也正在采取类似行动。





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