苏丹冲突：各国撤侨行动继续 联合国恐战争规模扩大

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）表示，尽管各个国家纷纷进行撤侨行动，但联合国仍将留在苏丹。





“让我说清楚：联合国不会离开苏丹。我们的承诺是对苏丹人民的承诺，支持他们对和平和安全的未来的愿望。在这个可怕的时刻，我们与他们站在一起。在苏丹境内外，我已经授权临时安置一些联合国人员和家属。我呼吁所有安理会成员向各方施加最大的影响力，以结束暴力，恢复秩序，并回到民主过渡的道路上。我们都必须在我们的能力范围内采取一切措施，将苏丹从深渊的边缘拉回来。”





古特雷斯担心，战斗的形势可能会恶化并影响到更多地区



“自4月15日战斗开始以来，已有数百人被杀，数千人受伤。暴力必须停止。它有可能在苏丹境内引发灾难性的战火，并可能吞噬整个地区和其他地区。我强烈谴责对包括医疗设施在内的的平民区的狂轰滥炸。我呼吁各方停止在人口稠密地区的作战行动，允许人道主义援助不受阻碍。平民必须能够获得食物、水和其他必需品，并能够从战斗地区撤离。”





各国政府已经将数百名外交官和其他公民撤离苏丹，一些政府表示，如果安全条件允许，可能会有更多的撤离行动。





许多苏丹人正在急切地寻找办法逃离。





许多人正驱车前往与埃及接壤的北部边境，路途遥远而危险。





英蒂萨·穆罕默德·哈吉（Intisar Mohammed El-Haj）安全抵达了埃及边境。





她讲述了停火协议的失败，这迫使她和孩子们开始逃亡。





“有明显的违反停火协议的情况。我有时去超市给孩子们买东西，枪声会迫使你回去把自己关起来。孩子们会在床底下。我们把床垫放在地上，当孩子们听到枪声时，他们就会钻到床底下。此外，我们在孩子身上观察到恐惧。即使是我们这些成年人，在安慰我们的孩子的时候我们也会害怕。我希望战争结束，苏丹和苏丹平民重新获得安全和稳定。”





周二上午，美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）宣布，苏丹的交战双方已同意在开斋节之际实现新的72小时停火，这是自十天前冲突开始以来宣布的第三次停火协议。





前两次停火协议都没能得以维持。





布林肯说：“我们还继续与布尔汉将军（Abdel Fattah Abdelrahman Burhan）、哈米提将军（Mohamed Hamdan Dagalo）直接接触，向他们施压，以延长开斋节停火，可持续地停止敌对行动，防止进一步的暴力并维护人道主义义务。苏丹人民不会放弃他们对安全、自由和民主未来的渴望，我们也不会。”





自4月15日以来，在苏丹武装部队和被称为快速支援部队（Rapid Support Forces，RSF）的准军事团体之间的战斗中，已有420多人死亡，包括264名平民，另外3700多人受伤。





由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军领导的苏丹军方和由穆罕默德·哈姆丹·达加洛将军（即哈米提将军）领导的快速支援部队之间的权力斗争给苏丹的民主过渡希望带来了沉重的打击。





布林肯说，美国正在与该地区的盟友合作，以结束敌对行动。





“我已经直接与沙特阿拉伯与阿联酋的同行交谈过，我的团队的其他成员已经与埃及、英国和其他国家谈过。所有这些都是为了同一个目的，那就是努力实现停火，努力实现更可持续的停止敌对行动，然后努力使该国回到向民主政府过渡的轨道上。在暴力事件破坏了这一努力之前，苏丹已经开始过渡。各国利用他们所拥有的任何积极影响，努力使苏丹朝这个方向发展，这一点仍然非常重要。”





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