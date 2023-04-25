澳新军团日全澳各地举办纪念活动 一文看清商家营业时间和特别规定

自 从1916 年以来，4 月 25 日就被定为澳新军团日（Anzac Day），以纪念在战争中牺牲的军人。





这一天是澳大利亚全国的公共假期，商店的营业时间与平日有别，关于赌博也有特别的规定。



商店营业时间

在新州、维州和昆州，商店要到下午 1 点才开始营业，不过药店、加油站和便利店例外，但小商店通常休息至下午 1 点。



南澳的非指定类型商店在巿中心内会从中午 12 点至下午 5 点营业。





在西澳，一般零售商店如大型杂货店等全日休息，但加油站和较小型的零售商店除外。





在塔州，商店不得在中午 12 点 30 分之前营业。在北领地和首都领地，澳新军团日的营业时间没有限制。



关于售酒的特别规定

There are some changes when it comes to alcohol laws on Anzac day. Source: AAP / AAP 售酒的时间因各州或领地而异。





在西澳，酒馆、酒吧和夜总会一般可以在中午 12 点至午夜营业，但具体时间视乎持有的酒牌类型而定。





在维州，餐厅、咖啡店、酒吧和酒铺可以从中午 12 点至凌晨 1 点卖酒。





在新州，酒馆、夜总会、酒吧、餐厅和咖啡店可以从下午 1 点开始卖酒，但必须是正常营业时间之内。





北领地和昆州已于 4 月 25 日更改规定，在塔州，人们可以在持酒牌或持有酒类许可证的主要卖酒的商店买酒。





在首都领地和南澳，澳新军团日没有特别的卖酒限制。



Two-up 是什么？

Two-up is a form of unregulated gambling in which a wooden paddle is used to flip two coins. Source: AAP / Diego Fedele Two-up 是一种游戏，将两枚硬币抛向空中，打赌掉下来的是正面还是反面。





此游戏可追溯至 1800 年代，两次世界大战期间在澳大利亚军人之间盛行。





通常这是一种非法的赌博形式，但在澳新军团日可以在酒吧、酒馆和夜总会进行。





位于Broken Hill 的 The Palace Hotel 是澳大利亚仅有的几家获发牌照可定期举行two-up游戏的地方之一，每逢周五晚举行。





东主之一兼two-up游戏经理纳格斯（Fisk Nagas）经营two-up游戏已有 10 年，他说这游戏是一种“非常具有社交性质的输钱方式”。 “游戏本身促使玩家互相交谈……在澳新军团日吸引了各阶层的人来玩。”





他表示，这游戏的社交功能比金钱更重要，负责任地比赛至关重要。“我们有退伍军人参加，他们有的人可能已经80 岁了……游戏可改变，这是一个特别的日子。”





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