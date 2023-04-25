《Khanh Ong’s Wild Food》电视节目带您探索野外烹饪的魅力

Khanh Ong’s Wild Food 是一个全新的10集烹饪系列节目。节目探索了澳大利亚的野味美食，并将地区农产品、冒险经历和个人魅力相结合。该系列节目将于4月30日星期日晚8点30分在SBS Food频道首播，每周播出一集，并将在SBS On Demand上免费播放。





Khanh Ong将主持他的第一个烹饪系列节目，前往鲜有人到访的澳大利亚偏远地区，带领观众进行一次高能量的烹饪冒险。Khanh Ong不仅是神秘的厨师和作家，也是在 MasterChef Australia 和 Australian Survivor 中受粉丝喜爱的参赛者。





从塔斯马尼亚崎岖的海岸线到昆士兰远北地区的偏远红树林，Khanh将跳出他的舒适区进行疯狂的烹饪冒险，探索每个目的地并深入研究当地的产品。





在每集节目中，您都将看到Khanh与当地人一起寻找本地食材，分享他们的秘密，以帮助彼此在野外制作出史诗般的美食。Khanh将传统的厨房换成了篝火或四驱车的后斗，在这个冒险系列中烹饪新的菜肴。





无论他是在Port Lincoln潜水捕捞鲍鱼，还是在昆州远北地区与原住民一起捕杀泥蟹，Khanh富有感染力的微笑、朴实的天性和十足的幽默感一定会让你对野外生活心生喜爱。





Khanh Ong说：“我喜欢学习不同的文化和菜系。寻找新的、令人激动的食材和在野外烹饪是真正让我兴奋的事情。我不敢相信，我可以在这个新节目中环游澳大利亚！”





SBS Food频道主管Emily Griggs说：“Khanh是一个有趣、让人耳目一新和富有感染力的人，所以他能够加入SBS Food大家庭是一件非常高兴的事。在这个充满活力的系列节目中，Khanh穿越了我们这个多样化的国家，展示了来自当地社区和偏远社区的最好的农产品和美味的菜肴。这个系列节目是一次疯狂的冒险，也是在舒适的客厅里发现许多伟大的美食地区的绝佳方式。”





Black Fox Media的执行制片人和共同所有人Craig Pringle说：“我们很高兴通过 Khanh Ong's Wild Food 为传统的烹饪节目带来一种焕然一新的形式。观众可以期待从不同的角度看待传统的烹饪方法，使用野生和新鲜的材料来创造美味的菜肴。这将是一次史诗般的旅程，我已经迫不及待地想让大家加入进来了！”





加入Khanh的美食之旅，在澳大利亚这个郁郁葱葱的多元化岛屿上发现新风味、新文化和新体验，并观看多种多样的野外烹饪活动吧。





第一集





Khanh Ong来到澳大利亚热带的昆州远北地区，探索这片土地的传统主人Nywaigi人的烹饪秘诀。他与Nywaigi人Buddy Cassidy一起学习烹饪喜鹊鹅，探索热带海岸线，并使用就地取材的食材在瀑布边烹饪夏季大餐。





第二集





Khanh前往南澳大利亚崎岖不平的沿海城镇Port Lincoln，揭开当地海鲜的神秘面纱。从当地人那里，Khanh Ong学会了如何拖网捕捞野生大虾、收获牡蛎和觅取独特的沿海食材，然后与当地导游Ben一起在海滩上进行烹饪，检验他的技能。





第三集





与Khanh Ong一起前往凯恩斯，开始从海岸到Mission Beach雨林的冒险之旅吧。他向当地人学习，在Kuku Yalanji人的传统渔场用长矛猎取泥蟹，用最新鲜的金枪鱼制作生鱼片，并在火上烹饪整只野猪。





Khanh Ong’s Wild Food 从4月30日起每周日晚上8点半在SBS Food频道播出。该系列节目也将在 SBS On Demand 上播出，并配有简体中文和阿拉伯文字幕。





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关于Khanh Ong





Khanh Ong是一名厨师，他曾在世界各地寻找史诗般的食物和野外探险。他对食物的热情将澳大利亚家庭带到了他家乡越南的繁华市场。在2018年和2020年，他分别参与了第10季的 MasterChef Australia 和第12季的 Australian Survivor 真人秀节目，并迅速成为一个家喻户晓的名字，备受粉丝喜爱。





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