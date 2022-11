SBS推出全新电视剧Latecomers 关注残疾人的性生活

当Frank( Angus Thompson 饰)和Sarah( Hannah Diviney 饰)身体健全的朋友在酒吧勾搭上时,两人被迫坐在了一起。Frank和Sarah因为同是残疾人,且都因为残疾而没有过性生活的共同点而产生了联系。SBS和Screen Australia的最新Digital Originals系列剧集 Latecomers 既大胆、又搞笑、有时也令人心碎,这部剧是对错综复杂的性和残疾的表达和代表。该系列将于国际残疾人日(12月3日星期六)在SBS Viceland和SBS On Demand首播。





有影响力的作家、残疾人和妇女权利倡导者Hannah Diviney是主角之一并在这部剧中大放异彩——这也是她第一次当演员。Angus Thompson(代表作: The Angus Project )是另一位主角,也是创作人之一。今年早些时候,Diviney因为要求流行歌手Lizzo和Beyoncé为其歧视性的歌词负责而登上了新闻头条。她也是全球 ‘Create a Disney Princess with Disabilities’活动的创始人,社会影响刊物Missing Perspectives的主编,并在最近的Marie Claire年度女性奖中被评为2022年 “Voice of Now ”奖得主。



Sarah(左,Hannah Diviney饰)和Frank(右,Angus Thompson饰) 除了 Diviney 和 Thompson 之外,新西兰演员 Miriama Smith (代表作: Filthy Rich、Harrow )和后起之秀 Patrick Jhanur (代表作: Sea Patrol、Troppo ), Tracy Mann (代表作: Top End Wedding )、 Emily Havea (代表作: Wentworth )、 Tom Wilson (代表作: Heartbreak High )、 Brittany Santariga (代表作: Fighting Season )、 Amy Kersey (代表作: The Twelve )、 Piper Brown 和 Liam Greinke 也出演了重要角色。





Latecomers 由 Emma Myers 、 Angus Thompson 和著名喜剧演员、演员和作家 Nina Oyama (代表作: The Angus Project, Tonightly with Tom Ballard, Utopia )编剧和创作。Nina从照顾者的角度,Emma和Angus从脑瘫患者的角度,分别把他们自己的生活经历带进了剧本中。 Latecomers 由 Madeleine Gottlieb (代表作: You and Me, Before and After )和 Alistair Baldwin (编剧代表作: The Weekly, Hard Quiz )执导,并由 Hannah Ngo (代表作: Iggy & Ace, Tribunal )和 Liam Heyen (代表作: Top End Wedding, New Gold Mountain )制作。



Latecomers剧照 可爱的特立独行的Frank和玩世不恭的书呆子Sarah除了都患有脑瘫和都是处男处女之外,他们是完全不同的两个人。在他们健全的照顾者,心地善良的万人迷Elliot(Jhanur饰)和快到更年期的派对女郎Brandi(Smith),在一次酒吧邂逅中好上之后,Frank和Sarah不得不互相了解,并向对方倾诉他们没有性经验的情况。





Frank决定追求Sarah,但当Frank在他们约会时喝得酩酊大醉并开始侮辱Sarah时,他毁了这次约会。Elliot不得不留下来收拾烂摊子,这又引发了难以预料的连锁反应,使Frank和Sarah都要面对关于残疾、厌女症、爱情和自我价值的残酷现实。





SBS的委托编辑Loani Arman 说:“ Latecomers 是激动人心的新电视新浪潮中的一部分,在这个新浪潮中新鲜的声音可以拥有自己的故事。在SBS的剧本部,我们有两个关键目标:制作大胆而独特的让澳大利亚和世界各地的观众产生共鸣的电视剧,并帮助那些缺乏代表的银幕创作者激起一波新浪潮。 Latecomers 在这两个目标上都取得了卓越的成绩,是Digital Originals计划下的一个完美案例。这部电视剧将使观众跟随Sarah和Frank在友谊、爱情和性的高低起伏中一起欢笑和哭泣。我们为这个团队感到自豪和骄傲,并迫不及待地想看看他们接下来会做什么。”





联合编剧、联合创作人和演员Angus Thompson 说:“当你有脑瘫,并试图寻找爱情,甚至只是勾搭时,这个旅程伴随着很多尴尬、拒绝、痛苦和孤独。大多数人只是把它当作自己的生活现状——但我跟他们不一样。我把它做成了一个完整的节目。我的共同创作人Emma Myers也是如此。感谢SBS提供了这个机会,我们很荣幸能够向更多的观众展示残疾和性的真实写照。我从没想过我会看到残疾人的角色以我们所描绘的方式在屏幕上出现。我的裸体镜头已经成为制作团队的热门话题......很快我们就会听到观众们会怎么说!”



Latecomers剧照 Screen Australia的数字主管Lee Naimo 说:“在开发和制作的每个阶段,我们都对 Latecomers 印象深刻,我们很自豪它是Digital Originals计划的一部分。该团队创造了一个前卫的、充满感情的系列,有趣、引人入胜且十分真实。”





Digital Originals是SBS、Screen Australia和NITV的一项联合倡议,旨在开发与众不同的短剧项目,在SBS平台上首播。Digital Originals计划旨在支持目前在电视剧中缺乏代表的银幕创作者,包括那些被认定为文化和语言多样化的人、澳大利亚原住民、残疾人、女性和性别多样化的人、LGBTIQ+以及那些生活在偏远地区的人。





Screen Australia与SBS共同为 Latecomers 提供了主要的制作资金,Screen NSW也为该剧提供了帮助。在澳大利亚推出 Latecomers 的同时,该剧将在加拿大CBC Gem电视台首播。





Latecomers 将在SBS On Demand上播放,并提供五种不同语言的字幕,包括:简体中文、阿拉伯语、越南语、繁体中文和韩语。





Latecomers 将于澳大利亚东部时间12月3日星期六晚上8:30在SBS VICELAND和SBS On Demand首播。





您可以在社交媒体上参与讨论#Latecomers





