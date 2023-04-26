澳大利亚酒吧改变其关于顾客面部纹身的入场规则

Key Points 去年，莫尔·詹姆斯因脸上的文化纹饰而被拒绝进入布里斯班的一家酒吧。

詹姆斯的脸上有 reva reva 纹饰， 是巴布亚新几内亚原住民妇女几个世纪以来一直传承的文化符号。

现在，该酒吧背后的公司正在改变其所有场所的准入政策。

去年，莫尔·詹姆斯在布里斯班为她的伴侣庆祝生日时，表示她被拒绝进入一家酒吧。





原因就是她脸上的文化纹饰。





24 岁的詹姆斯是澳大利亚莫图凯克尼（Motu-Kekeni） 女性。她脸上reva reva 纹饰是巴布亚新几内亚原住民妇女几个世纪以来一直传承的文化符号。





到事件发生10 个月后的现在，她表示，已经取得了“积极”的结果。在与詹姆斯讨论了几个月之后，事发酒吧（Hey Chica!）背后的公司霍尔马克酒店（Hallmark Hospitality） 正在改变其所有场所的入场政策。



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詹姆斯告诉 SBS 新闻：“我为我们所有人所取得的成就感到非常自豪，我为我的社区在整个过程中支持我的方式感到非常自豪。”





与此同时，毛利女性胡安妮塔·麦克纳马拉 (Juanita McNamara) 表示，本周末，由于她的文化纹饰，她被拒绝进入该公司的另一家酒吧。



“因为你的脸，我不能让你进来”

自事件发生以来，詹姆斯与她的社区一起经历了疗愈过程。但最终，她说这对她自己、她的社区和Hey Chica! 的公司来说都是一次“积极的学习经历”。





去年 6 月，詹姆斯和朋友在毅力谷（Fortitude Valley） 的一家热门酒吧排队，但被一名保安告知她不被允许进入。





“我被拒绝入场，因为他们有一个全面的政策，不允许有面部、颈部或手部纹身的人进入会场，” 她说。 “酒吧的保安说，‘因为你的脸，我不能让你进去’。”





“我告诉他这是一个文化符号。他说这是一揽子政策，他不能让我进去。”



去年，莫尔·詹姆斯因为脸上的文化纹饰而被拒绝进入昆士兰的一家酒吧。Source: Supplied / Thomas Oliver Source: Supplied / Thomas Oliver 詹姆斯说，她的 reva reva 纹饰与她的巴布亚新几内亚血统有着密切联系。





“我饰有我曾祖母加塔纳 · 帕卢（Gatana Palu）就拥有的符号。这些符号是我们的家族符号。他们告诉我们曾如何生活的，我们属于哪个社区，我们的家人是谁，”她说。





在最近几周访问巴布亚新几内亚期间，詹姆斯拜访了她曾祖母的坟墓。





她说这些纹饰不仅仅是许多人所说的纹身。





“这些是我的表达方式、我的身份和我的文化。它们是我家族历史和我们故事的一部分。它恰好就在我们身上，而不是在书里。”





她说，当事情发生时她并不感到惊讶。但这仍然影响着她。





詹姆斯在社交媒体上写下了这件事，不久之后，她说一场“媒体风暴”接踵而至。





在联系事发酒吧后，她收到了回复称，虽然该酒吧理解这一规则造成的“意外困扰”，但其仍将继续根据《酒类法》（Liquor Act）执行一揽子政策。





根据昆州酒类法，持牌人和工作人员可以在有必要且不存在歧视的情况下，出于法律和对顾客或其他人的安全考虑而拒绝为顾客提供服务。





他们必须采取合理措施移除、拒绝或排除饰有与“特定组织”相关标识的人。



最近，詹姆斯拜访了她在巴布亚新几内亚的家人，她的祖母那一代的长老布布·奈利（Bubu Nelly）查看了她的纹饰。Source: Supplied / Moale James Source: Supplied / Moale James 詹姆斯向澳大利亚人权委员会（Australian Human Rights Commission）提起投诉，理由是她的经历具有歧视性，并敦促与母公司霍尔马克酒店进行调解。她说，委员会促成了这次对话，并促成了更多对话。





“该案件于今年 1 月结案，我们 [詹姆斯和霍尔马克酒店] 从那时起就一直在合作，”詹姆斯说。





SBS 新闻已联系委员会要求评论。



政策变化

詹姆斯说，她与霍尔马克酒店进行了许多困难且“脆弱”的对话。





“我们一直没有达成一致。但我们现在都对结果感到满意，”她说。





在一份声明中，Hey Chica!的发言人表示，在与主要利益相关者进行积极协商和合作后，该酒吧已经审查了其内部政策。





“这次对话提供了宝贵的指导和建议，Hey Chica!正在更新其政策和程序，以反映企业为所有顾客和员工提供安全和温馨环境的承诺，并为其背书。”声明中说。





目前该酒吧的入场政策禁止头部和颈部纹身。该发言人表示，正在更新这一规定，以明确禁止可能被视为具有攻击性或与帮派有关的纹身。





一旦工作人员接受了新程序培训，该政策将于今年 6 月 1 日在集团的所有场所中生效。





“莫尔·詹姆斯为我们提供了宝贵的指导和咨询，我们对这些积极的讨论和协作方式感到满意，”发言人说。





与此同时，另一位女士表示，由于她的文化纹饰，本周末她被拒绝进入该公司的另一家酒吧。





毛利女性麦克纳马拉来自Ngati Kahungunu部落，她的下巴上有一个塔莫科（moko kauae）纹饰，意味“宝藏”，代表了她的身份和文化。她的脖子上还有一个塔莫科纹饰，则代表她的母亲和姐姐。



40 岁的麦克纳马拉表示，周六晚上，在参加了毅力谷的一场慈善活动后，她去了爱尔兰酒吧芬兰人麦库尔斯（Finns McCools）。





“保安说我不能入场。 首先是因为我脸上和脖子上的纹身。我说，‘这些是文化符号’。她说，‘不，这是场地规则。’”





她说一名保安主管随后告知，这是由于她的“面部纹身”。





麦克纳马拉说，这件事让她感到羞辱和闻所未闻。





“最终，我感到不公平，我现在需要为其他无法发声的人发生，”她说。





她说，一位公司董事已向她道歉。





芬兰人麦库尔斯酒吧的一位发言人还表示，酒吧已经联系了麦克纳马拉，为她在会场的经历道歉。





“在过去几个月与莫尔·詹姆斯进行广泛的协商和合作后，位于毅力谷的芬兰人麦库尔斯酒吧一直在审查其入场政策，”他们说。





“位于毅力谷的芬兰人麦库尔斯酒吧目前正在更新其入场政策，以反映企业为所有顾客提供安全和温馨环境的承诺，并为其背书。”





麦克纳马拉说，改变场馆的入场政策将鼓励其他人效仿。





“我认为有时候犯错是可以的——只要你愿意改变，只要你愿意学习，”詹姆斯说。





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