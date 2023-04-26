澳洲慢性病患者单张处方配药量将提升至60天，常用药成本将降低

要点 政府计划允许患者凭借一张处方购买两个月剂量的政府补贴清单内药品。

这一变化预计将为政府节省预算。

得益于该政策，数百种常用药物将变得更便宜。

根据一项将纳入2023年5月联邦预算的新措施，数百万患有慢性疾病的澳大利亚人获得常用药品费用将大幅下降。





政府计划允许患者凭借一张处方购买两个月剂量的政府补贴清单内药物，而不需要分别开具两个处方。





这意味着，大约 600 万澳大利亚人的药品花费将减少，并且他们无需频繁来往于医生和药房之间，节省了时间和成本。



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该政策预计将于2023年 9 月 1 日生效，届时患者将无需频繁就诊以获得他们需要的常用药物，将有助于节省预算。





财政部长吉姆·查默斯 （Jim Chalmers）将在5月9日公布的联邦预算中披露该政策的财政影响。





该政策将使数百种常用药品的价格变得更低，使需要大量购买药品的慢性病患者成为主要获益人群。



财政部长吉姆·查默斯 （Jim Chalmers）将在5月9日公布的联邦预算中披露降低常用药品价格这一影响数百万澳大利亚人的政策的财政影响。Source: AAP / Jono Searle Source: AAP / Jono Searle 该政策清单上包含320多种药物，用于治疗心脏病、高胆固醇、克罗恩病和高血压等慢性疾病。





如果患者的药品处方可以延长到60天而不是30天，每年可节省多达180澳元；或者如果其他所需药物符合延长配药变更的条件，则可节省更多。





药品福利咨询委员会（The Pharmaceutical Benefits Advisory Committee）在 2018 年首次提出这个想法，当时他们调查了允许药品福利计划（PBS）中部分治疗慢性病药品以更大剂量发放的临床安全性。



药品福利咨询委员会的建议是，将普通药物的单个处方配药量从30天提高到60天。





即便如此，澳大利亚的药品配药规则仍然不如其他可比国家灵活，比如新西兰允许为慢性病患者提供的配药量为 90 天，而加拿大为 100 天。



对药品短缺的忧虑

澳大利亚卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，这项生活成本措施将解决澳大利亚人延期或无法获得他们所需药品的问题。





巴特勒表示：“每年有近一百万澳大利亚人被迫延期或者暂停服用医生推荐的必要药品。”





“这项更便宜的药品政策是安全的，有利于澳大利亚人节省生活成本，最重要的是有利于他们的健康。”





医生仍然可以选择为患者开一个月药量的处方，而不是两个月。





政府表示，这一变化不会推高对药品的需求或加剧药品短缺。





但澳大利亚医药协会（Pharmacy Guild of Australia）的新民意调查显示，受访者担心该政策会加剧药品短缺。





根据这项对 2500 名受访者进行的民意调查显示，大约 80% 的人担心，如果患者能够一次性获得两倍的药物，那么可能会导致药物短缺。



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“我们呼吁联邦政府重新考虑，” 协会全国主席特伦特·托梅 (Trent Twomey) 表示，并补充说更好的选择是将每位患者的药物福利计划分摊额从 30 澳元降至 19 澳元。





与此同时，在距阿尔巴尼斯政府第二个联邦预算案公布仅几周之际，影子财政部长安格斯·泰勒（Angus Taylor）呼吁财政部长查默斯制定出一条能使预算实现盈余的新路径。





泰勒说，政府应该储存一笔预期的商品和所得税意外收入，用以降低赤字。



“在当前商品价格强劲以及联盟党政府留给他们强劲经济的情况下，如果政府无法实现盈余，那么什么时候才能实现盈余？”





财政部长查默斯已承诺吸收高商品价格带来的大部分收入增长，但不承诺实现盈余。





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