澳大利亚发布国防战略评估报告 提及应对中国和核升级风险

要点： 澳大利亚的导弹能力在国防战略评估报告公布后将会进行重大升级；

报告警告说，中国的军事集结是自二战结束以来规模最大的；

报告指需要就此“迫切回应 ”。

澳大利亚的一份国防战略评估报告警告称，中国在澳大利亚地区的军事集结是第二次世界大战以来所未有的，澳大利亚有“强烈的迫切性”需作出应对。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）警告“我们不能沿用以前的想法”，他宣布对澳大利亚远程导弹能力进行重大升级，以及对澳大利亚国防军基础设施进行改革。





《国防战略评估》报告中指出，虽然外国势力发动陆地侵袭的威胁仍然“遥远”，但将中国在该地区的军事集结描述为是自 1940 年代以来 “在所有国家中最雄心勃勃的”。



这一份在周一发布的评估报告强调澳大利亚有“强烈的紧迫感”去应对印太地区不断恶化的情况，并警告迅速扩张的网络和导弹能力的确对澳大利亚构成威胁。





阿尔巴尼斯称这次评估为国防部自 1940 年代以来所做的最重要工作。这次评估被广泛视为塑造澳大利亚未来几十年的军事战略。





他说：“这是一份面向今天和明天的文件……它展示了一个世界，就是我们国家安全面临不断演变的挑战。我们不能沿用以前的想法。”





以下是其中四个重点。



报告九次提到中国

中国的军事集结是前所未有的，并使其处于与美国的碰撞中。





报告中有九次提到中国，将北京与华盛顿的竞争形容为“我们这个地区和这个时代的典型特征”。



The review says China's military build-up is the most ambitious by any country since World War Two. Source: AAP 报告将中国在印太地区的军事集结称为“自第二次世界大战结束以来所有国家中规模最大、最雄心勃勃的”。





报告称：“这种集结并没有向印太地区展示中国战略意图的透明度或保证。”





“中国宣称对南中国海的主权，威胁到印太地区以规则为基础的全球秩序，对澳大利亚的国家利益产生不利影响。”





澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）坚称，与北京保持稳定的关系对双方都有利。





他说：“澳大利亚将继续在力所能及的地方与中国合作，在必要的时候表示异议，明智地处理我们的分歧，最重要的是，保证并积极追求我们的国家利益。”



“核升级的风险”

澳大利亚的地理优势已经“急剧”收缩，我们收到的警告将更少。





评估报告警告称，这是“我们这地区几十年来最具挑战性的情况”，并警告“必须将核升级的风险视为确实存在”。



The review calls for a drastic expansion of Australia's missile capabilities. Source: AAP / Aaron Favila 澳大利亚所处的孤立位置意味着，在第二次世界大战后的时期，国防部认为会有十年时间去规划和发展军力。





该报告反映，在该区域，一些国家能够在五个领域（海上、陆地、空中、太空和网络）发挥力量。





虽然报告认为陆地侵袭的可能性仍然“遥远”，但警告有经济胁迫和澳大利亚贸易路线可被威胁的情况。





报告指：“网络战不受地域限制。现代战争中，‘导弹时代’的兴起，更多地使用远程攻击武器，从根本上削弱了澳大利亚的地理优势。”





这次评估放弃了十年预警的想法，即以下三个阶段：三年期（2023-2025，对于必须迫切解决的威胁）、五年期（2026-2030）和2031 年及以后。



远程导弹和对陆军的重大改造

随着威胁变化，澳大利亚国防军也必须改变。





报告指：“澳大利亚国防军目前的组成和装备并不完全符合目的。”





澳大利亚的导弹能力将进行重大升级，评估报告要求将武器升级至更远程和更具杀伤力。





澳大利亚的导弹目前最远射程为 200 公里，但评估报告要求将武器的射程增加五倍至 1000 公里。





政府承诺在未来四年总共投入 190 亿澳元，但同时将削减约 80 亿澳元的支出以抵消有关开支。



Defence Minister Richard Marles says a stable relationship with China is in everyone's interest. Source: AAP / Lukas Coch 工党指上届政府推出了耗资巨大但没有战略价值的“矫情”项目，因此，超过 30 个项目将会被缩减、延迟或完全取消。





但是，影子国防部长哈斯蒂（Andrew Hastie）将宣布的时间称为“政治把戏”。





他说：“阿尔巴尼斯政府利用澳新军团日作为烟幕，希望澳大利亚人不会注意到其中一些让步和如何削弱能力。”



气候变化

运用政策而非军队去应对气候变化。





澳大利亚国防部队已多次在国内调动，以应对一系列自然灾害，包括黑色夏季丛林大火和新州北部海岸的多次洪水。





报告称，过渡到采用清洁能源将增强澳大利亚抵御自然灾害的能力，各级政府也应致力于这方面以应付气候变化。





此外，只有在别无他选的情况下，才应调动国防部队到当地救灾。





报告表示：“除非在极端情况下，否则国防力量应该是向民间提供国内支援的最后手段。”





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