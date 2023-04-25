SBS早新闻（2023年4月26日）Play12:13 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.19MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。珀斯原住民与毛利人在澳新军团日向两国军人致敬；本周将于珀斯举行第一民族妇女谋杀案的听证会；联邦政府将在下月预算中对药品福利进行重大调整；美国总统乔·拜登宣布将在2024年竞选连任。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多温网：2023温网锦标赛禁用俄罗斯国旗【突发】中方宣布赴华核酸要求本周六取消 航司不再查验检测证明“震撼”和“荣幸”：澳洲华人分享澳新军团日游行观后感分享Latest podcast episodes【安居澳洲】向警方报告未经同意的性行为或强奸时会发生什么？“华人特别容易被盯上”：澳洲偷盗频发 留学生竟摆“空城计”不再锁车啤酒税大涨 酒价飙升？华人学者：澳酒税制度可能面临更多系统性问题【SBS学英语】第24集：谈论足球要掌握哪些词汇？