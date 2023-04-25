SBS早新闻（2023年4月26日）

珀斯原住民与毛利人在澳新军团日向两国军人致敬；



本周将于珀斯举行第一民族妇女谋杀案的听证会；



联邦政府将在下月预算中对药品福利进行重大调整；



美国总统乔·拜登宣布将在2024年竞选连任。





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