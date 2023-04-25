“震撼”和“荣幸”：澳洲华人分享澳新军团日游行观后感

凌晨4点，十岁的曹瀚辰迫不及待地爬起来，和父亲一起参加了墨尔本博士山（Boxhill）一年一度的澳新军团日黎明纪念仪式（Dawn Service）。





随后，姥爷又带着他来到了市区，等待9点半澳新军团日的游行。





正在读四年级的曹瀚辰在澳洲出生，今年正式加入了童子军。他告诉SBS中文，自己尽管不在游行队伍中，但能感受现场气氛也让他备受鼓舞。



我看到他们吹喇叭，很庄严。 曹瀚辰

“这是很重要的一个日子，我也想要有一天跟他们一样，可以帮助社会。”



现年10岁的曹瀚辰正在读四年级，居住在墨尔本博士山的他于今年正式加入了童子军。 Source: SBS / Nicole Gong 来自内蒙古包头的王晓青是特地过来观看游行的华人之一，她正通过手机直播，把现场情况分享给自己网上的6万5千多名关注者。



我会（和国内关注者）介绍澳新军团日，它在澳洲属于重大的日子。 王晓青

王晓青坦言，今天是自己2008年移居墨尔本后，首次观看澳新军团游行，“非常震撼”。





“（很多游行者）带着孙子孙女来感受氛围”，她告诉SBS中文，这些曾获得多个勋章的人，如今和家人分享自己过往经历的画面，给她留下了深刻的印象。



来自内蒙古的王晓青于2008年移民澳洲，今年是她第一次观看澳新军团日游行。 Source: SBS / Nicole Gong 72岁的新加坡华人Foo Kwee Pung告诉SBS中文，今年是自己第十多次观看澳新军团日的游行。自1978年移民澳洲后，自己每年都会陪着婆婆一起观看游行，直到20年前婆婆离世。





“他们（军人）守卫了我们的国家，拯救了我们，所以能来到现场观看游行我感到很荣幸，”她说。



新加坡华人Foo Kwee Pung观看过十几次澳新军团日的游行，她说自己对此倍感荣幸。 Source: SBS / Nicole Gong 墨尔本街头举行澳新军团日游行，数千名市民走上街头，围观这一重大节日。 Source: SBS / Nicole Gong

这是一种“仪式感”

为了纪念在第一次世界大战中牺牲的军人，自1916年起，每年的4月25日被定为澳新军团日。这一纪念日也在1921年正式成为澳洲和新西兰两国的公共假期。





在澳洲各地，这一天商店的营业时间也较平时有所调整。



澳洲各地举行黎明纪念仪式，悼念百年前为国捐躯的澳新军团战士。 Source: SBS / Nicole Gong 前来墨尔本探亲的Jessica告诉SBS中文，这一规定在她看来是一种“仪式感”，“这说明全国都在纪念这个日子，而不是流于形式”。





来自天津的陈培智退休后于去年移民澳洲，他说这是他第二次观看游行。尽管语言不通，但年过花甲的他表示“既然（移民）过来了，我想融入当地文化，参与一下”。





他告诉SBS中文自己印象最深的就是游行队伍有一个风琴队伍，“特别好看，舞动起来特别好。”



天津人陈培智和老伴儿李俐于去年移民澳洲，他说观看游行是感受当地文化的方式之一。 Source: SBS / Nicole Gong 陈培智说自己对澳新军团日的历史故事并不了解，但他会把拍的照片和国内的亲朋好友分享。





他的老伴儿李俐告诉SBS中文， 自己觉得游行的气氛和国内的国庆节类似，但不完全相同。





“它有游行，穿各种服装（的人），中国是没有这种的。”



澳新军团中的华裔士兵

SBS中文发现，前来观看澳新军团游行的华人不在少数。事实上，不少学者的研究资料表明，当时的澳新军团中不少士兵具有华人血统。





维州澳华社区委员会今日在其网站上发表的声明中写道：“至少有213名具有华裔血统的澳大利亚人在第一次世界大战中服役。其中，有36名澳大利亚华裔士兵在战斗中丧生。”





维州华人历史研究专家Charles Zhang告诉SBS中文，超过30名华人士兵的后裔今年首次参与了巴拉瑞特的游行，他期待明年会有更多人加入其中。



参加澳洲军团日活动不仅仅是为了纪念那些为这个国家英勇献身的士兵们，而且还是真正成为这个国家的一部分的归宿感、融入感、荣誉感和主人翁感觉。 维州华人历史研究专家Charles Zhang

“让将来的澳洲不是你们、他们、她们，而是‘我们 ’。”





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