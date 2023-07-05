被列入香港警方通缉名单 在墨尔本的香港活动人士感到“惊讶”

逃离香港、现身处墨尔本的律师兼民运人士任建峰向 SBS 中文表示，他觉得自己“配不起”成为被香港警方通缉的八名活动人士之一。





香港警方在新闻发布会上宣布其他七名被列入通辑名单的活动人士分别为罗冠聪、郭凤仪、刘祖廸、郭荣铿、许智峯、蒙兆达和袁弓夷。



当局悬红 100 万港元（折合 19 万澳元）予提供消息人士，指控这八人涉嫌干犯严重的危害国家安全罪行，包括与外国勾结和煽动分裂国家。





被列入名单的八人来自英国、美国或澳洲，这些国家与中国没有引渡条约。





国安处总警司李桂华说：“他们干犯了很严重的危害国家安全罪。”





李桂华表示，虽然香港警方无法在他们留在海外时逮捕他们，但不会停止追捕他们。



Kevin Yam says it’s an honour for him to be named together with other “big name” Hong Kong pro-democracy activists. Credit: SBS/Tania Lee

“配不起被列入同一名单中”

任建峰向 SBS 中文表示：“如果你看看像我这样的小人物和名单上的其他一些名字，其中一些人是香港离散的民主运动中最知名的人物，我觉得有点配不起被列入同一名单中。”





这位在香港出生的澳大利亚籍律师在香港时，主要处理商业法领域业务，之后，一直积极地就香港问题发声，他更多次在墨尔本的香港民主集会上发表演讲。而他最终在 2022 年作出艰难的决定，搬回澳大利亚。





任建峰说：“任何一个在海外为香港发声的人都会有这个风险。”





自 2021 年以来一直流亡在阿德莱德的前律师兼前立法会议员许智峯也是此次被香港警方通缉的八位活动人士之一。之前，香港警方已向他发出多次拘捕令。





他周一（7月3日）向 SBS 中文表示，悬赏不会威胁到他的人身安全，也不会威胁到海外民运人士领导的民主运动。





许智峯表示，警方打压通缉人士的举动对他们的收入影响不大。



Former Hong Kong democratic legislator Ted Hui who now lives in exile in Adelaide is also a subject of the latest arrest warrant. Credit: SBS 他表示：“我们的网上筹款平台都在香港以外。香港政权没有办法对海外平台采取强制或限制性措施，因此完全不会影响我们在海外的运作。”





他说，如有任何打压情况出现，香港当局的行动将令人们对他们的困境有更深入的了解。





“澳大利亚政府将更可以理解我们的立场。由于拘捕令，香港民主运动将会得到更坚定的支持。”





香港警方国安处表示，将尽可能冻结被告的资产，并警告公众不要在经济上支持他们。





任建峰说，拘捕令“让澳大利亚等政府意识到，即使在自由世界，中国也会不择手段地推行其威权主义。”





“他们基本上是说，‘我们不关心你是否在民主国家生活，我们不关心你所拥有的全部权利，无论如何我们都会击倒你。’”





任建峰表示，自从通缉令发布之后，他收到很多朋友的支持和祝贺。





“没有人像对待罪犯一样对待我。”





他表示，有关通缉令的消息传出后，他的生活并没有发生太大变化。





任建峰说：“我仍然需要做日常家务，所以没有什么真正改变，我仍然会继续我的方式。”





“事情就是这样，我们必须在生活中坚持下去，”他补充道。





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