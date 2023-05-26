SBS新纪录片《The Kingdom 》即将首播

记者马克·芬内尔 （Marc Fennell ） 曾获沃克利奖，他在逃离17年后重返五旬节宗教世界。在这部深刻的亲身经历的纪录片中，芬内尔调查了澳大利亚如何产生了世界上最成功但丑闻缠身的大型教会之一新颂教（Hillsong），询问了如果这个“王国”正在崩溃，那么谁将取代它？





纪录片 《The Kingdom 》 讲述了沃克利奖获得者兼记者马克·芬内尔（代表作《Framed》、《Stuff the British Stole》、《Mastermind》）重返17年前他逃离的五旬节宗教世界，揭开导致新颂教衰落的巨大转变，并直面他自己在教会中真实而复杂的童年。





芬内尔与现在和以前的新颂教信徒会面，他们揭露了五旬节宗教主宰下的人的付出，探讨了欺凌、性侵犯和财务管理混乱的指控如何侵蚀了新颂教曾经的强大帝国。





他直面自己曾在这些教堂度过的日子，在那里他目睹了成年人说着听不懂的语言，拜服在地上，以及恶魔从人们身上被赶走。他解释了他逃跑的原因，以及为什么直到现在他对此保持沉默。





主持人兼制片人马克·芬内尔说：



当世界上的人知道你过去有过这样的经历时，他们不会在意你是喜欢、痛恨还是离开。你被它玷污了。五旬节教派使许多人的生活发生了积极转变，但也有志愿者、工作人员、受害者和其他人被现代大型教会完全’嚼碎’了再唾弃。

《The Kingdom 》跨越澳大利亚各地并前往美国，在新兴的五旬节派大型教堂内进行拍摄，大胆进入五旬节派的“领地”并提出疑问：这是它看起来那样的对灵魂的竞争？他们能否在五旬节派让信奉者失望的地方取得成功？





《The Kingdom 》配有 简体中文和阿拉伯语字幕，在 SBS On Demand 上观看。





《The Kingdom 》将于6月8日星期四在SBS On Demand首播，并于6月11日星期日晚上7点30分在SBS播出。





如需采访和获得更多信息，请联系：





Alex Clampett | 0411 046 374 | alex.clampett@sbs.com.au







欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



