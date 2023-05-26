LISTEN TO 【SBS新闻快报】澳洲科学院宣布20位新院士名单 其中五位为华裔 SBS Chinese 26/05/2023 02:20 Play

新当选的院士中包括来自阿德莱德大学的华裔工程师Zaiping Guo教授，她基于对电极材料和电解质行为的理解做出了开创性的贡献，从而开发出更强大、更持久和更安全的可充电电池，用于便携设备、电动车辆和智能电网。





蒙纳士大学的抗微生物药理学家Jian Li教授的研究开发了一种新型抗生素来对抗致命的超级细菌。他的研究还为“最后一道防线” 多粘菌素抗生素提供了第一个有科学依据的用药指南，并改善了全球治疗致命细菌感染的临床实践。





另外三位华裔科学家包括新南威尔士大学的Liming Dai教授、阿德莱德大学的Shizhang Qiao教授、皇家墨尔本理工大学的Xinghuo Yu教授。





这份新院士名单涵盖了神经科学、传染病和植物生物学等广泛领域的专家。





澳大利亚科学院院长Chennupati Jagadish教授对新当选的院士的科学贡献表示祝贺。





他说：“澳大利亚科学院院士是我国最杰出的科学家之一，由他们的同行选举产生，以表彰他们的开创性研究和具有显著影响的贡献。”





“被自己领域的同行和领导者认可，没有比这更大的职业荣誉了。”





“今年的新院士来自包括德国、中国、印度和意大利在内的国家，他们现在都以澳大利亚为家。”



