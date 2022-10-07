法鲁基说人权委员会已接受她对韩森的种族主义投诉

澳大利亚人权委员会将调查针对一国党领导人韩森（Pauline Hanson）的种族主义投诉。





法鲁基在韩森发布推文后提出了投诉，该推文称她应该“滚回巴基斯坦”。





周五早上法鲁基的办公室表示，人权理事会已接受该投诉。





Advertisement

法鲁基说：“那些被告知‘回你老家去’的人带着种族主义的伤痕。很多人都鼓励我要追究韩森的攻击。”





“在当今这个时代，你很难找到一个工作场所会允许某人对同事进行种族诽谤而不用承担任何后果。但遗憾的是，参议院没有追究韩森参议员的责任。”





上个月，绿党试图在众议院谴责韩森参议员，但这项动议被政府和反对派改成谴责一切形式的种族主义。





韩森的推文是在法鲁基就伊丽莎白二世女王去世发表评论后发布的。





法鲁基9月9日在推特上写道：“向那些认识女王的人表示悼念。”





“我不能哀悼一个种族主义帝国的领袖，这是个建立在殖民地人民被盗窃的生命、土地和财富之上的帝国。”





韩森对这条推文的回复是：“你的态度让我感到震惊和厌恶。当你移民到澳大利亚时，你充分利用了这个国家的资源。”





“你获得了公民身份，购买了多处房产，并在议会中找到了一份工作。但很明显你不开心，所以收拾东西，滚回巴基斯坦。”





韩森拒绝为她的评论道歉。





澳大利亚人权委员会在接受SBS采访时表示它无法就此事发表评论。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

