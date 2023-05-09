墨尔本一男子涉嫌将女友尸体扔进垃圾桶并眼看遗体被收走

墨尔本男子Joon Seong Tan被指控于2021年2月在Epping的家中杀害约会了几周的女性，在第二天将她的尸体扔进垃圾桶，并眼看垃圾车将遗体收走。





检察官指控，Tan曾在手机上搜索“在澳大利亚杀人要判多少年？”





大约四个月后，调查人员在墨尔本北郊沃勒特的一个垃圾填埋场进行搜查时，发现了Ju "Kelly" Zhang的遗体。



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在最高法院的首日庭审上，Tan对谋杀行为拒不认罪。他在Zhang失踪前一个月在一个约会网站上认识她。





检察官麦威亚斯（Jeremy McWilliams）表示，尽管他们只约会了几周，Tan却对Zhang表现出“极度迷恋”，称她为自己的“妻子”。





检察官告诉法庭，Zhang并未回应这些感情，而与另一名男子建立了浪漫关系。





麦威亚斯表示，Tan注意到了这名男性，并在2月1日晚前往Zhang的家。检察官指控Tan攻击并刺死了这位年轻的母亲，当时Zhang八岁的儿子正在另一个房间内。





当Zhang被报告失踪时，Tan告诉警方，她穿着粉红色的晨袍、睡衣和拖鞋走出了家门，带走了手机，没有其他东西。



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检察官表示，据称的谋杀案发生五天后，Tan用他的手机搜索了相关关键词：“在澳大利亚杀一个人要判多少年？”以及“在澳大利亚如何处理恶臭的垃圾？”。





2月8日，Tan在墨尔本机场国内航站楼被捕，当时他正准备登上前往阿德莱德的航班。





检察官在庭上表示，被告曾试图掩盖谋杀罪行。他曾在Zhang死亡的当晚大点会给他的室友，在其抵达后要求其帮忙处理Zhang的遗体。





据称，Tan当时说：“快点，尸体越来越臭了。”





麦威亚斯表示，这位室友没有帮忙就离开了，然后在随后的24小时内收到了90个来自Tan的未接电话。





Tan将Zhang的尸体放在家用垃圾桶中并运往Heidelberg，第二天该区域会进行垃圾回收。





2月2日，他回到Zhang在Epping的家，并送Zhang的儿子去上学，然后据称回到Heidelberg街道，亲眼看着一辆垃圾车清空垃圾桶。随后带回垃圾桶并清洗。





据称，Tan随后打电话给Zhang的密友，告诉表示其失踪了，两人和Zhang的前夫一起向警方报告了她的失踪。





2021年6月中旬，Zhang的遗体最终在沃勒特（Wollert）垃圾场被发现。她被裹在一条毯子里，穿着一件粉红色的睡衣。





麦威亚斯说，尸检无法确定死因，但病理学家证实Zhang身上有许多瘀伤，并被刺了多刀，包括刺穿心脏。





“这显然是一起谋杀案，”麦克威廉斯告诉法庭。





然而，Tan的辩护律师胡安（Greg Hughan）称，他的当事人否认杀害Zhang或处理她的尸体，并拒绝接受他的当事人知道Zhang在与另一名男子约会的说法。





由福克斯（Mandy Fox）法官主持的审判仍在继续进行，预计将持续四周。





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