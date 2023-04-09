《The Swiping Game》第三季：当男人坦白不安全感

约会社交软件让我们和爱情和性仅有几次划动手指的距离——当然，也有心碎。





在此前两季中，各路嘉宾和我们探讨了各种禁忌话题，如“黄热病（指对亚洲女性的物化和偏好）”、无性恋、处男处女，以及有心理疾病的人如何恋爱。





在第三季，我们的讨论依然百无禁忌。



Cana, who appears in ‘The Swiping Game’ season three episode “Sizing Up Men’s Bodies”. 在“My Housemates Are My Parents（和父母做室友）”一集中，我们来听听作为一个仍然和父母住在一起的成年子女该怎么有性生活。一方面，你不得不寻找一个没人的角落和伴侣亲热（也许到车里？），另一方面，你还得应付母亲有关约会软件一个接一个的问题。





在“Do Bisexuals Have it Better（双性恋更爽吗）”一集中，我们探索双性恋是否真的在约会软件上有更多选择。与此同时，总是被人邀请三人行以及被叫做“独角兽”也尤其难处。



Madeleine, who appears in ‘The Swiping Game’ season three episode “Do Bisexuals Have It Better?” 找人约会这件事对于身有残疾的人来说又是怎样的体验呢？“Access All Areas Dating（无障碍约会）”一集为您讲述为何对残疾人来说约会软件并不一定好用——以及为什么找一个性工作者看起来是个很棒的选项。





还有一整集“Sizing Up Men’s Body（男性的尺码）”专门讲述男性的不安全感。男人们吐露心声，讨论体重、身高、下体尺寸等对他们来说意味着什么。





“这些内容让摄制组工作人员大开眼界，这不是我们能常常听到的东西，”SBS Voices导演兼制作人Nia Nhung Nguyen说。





每一集内容都拍摄于被采访者的卧室之中，因为这里是他们最私密的空间。





Nguyen说，新一季让她再次进入到不熟悉的主题中。





“对我来说，这个系列总是能给我从有亲身经历的人身上学到新东西的机会，”她说。



Tari from ‘The Swiping Game’ season three episode “Access All Areas Dating”. “Sizing Up Men’s Body（男性的尺码）”一集中，男性被采访者们对自己的不安全感开诚布公，毫无保留。





“Access All Areas Dating（无障碍约会）”一集的制作由残疾人非政府组织Attitude Foundation担任顾问，用一种在性这一话题上被赋权的方式展示残疾人的生活。





执行制作人Natalie Hambly和Danielle Teutsch说，这一系列的优势在于用约会为视角来探索其他更广泛的议题。





“被采访者们是这个节目的主角。他们用一种极端现代的方式寻找爱，这些经历或有趣，或尖刻，或智慧，或令人心碎，但都充满人性。”他们说。



Nikki, who appears in ‘The Swiping Game’ season three episode “My Housemates Are My Parents”. 《The Swiping Game》首集“ What Is Yellow Fever?（黄热病是什么?） ”于2021年伦敦赢得了内容创新奖 最佳短片系列 奖项。这一国际奖项授予推动电视行业转型的优秀公司。





《The Swiping Game》第三季于2月17日星期五9点20分于SBS Viceland频道播出。





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