瓦格纳集团停止向莫斯科进军

俄罗斯雇佣军瓦格纳集团的首领普罗戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，在对总统普京的权力提出重大挑战后，他的部队将停止向莫斯科进军，掉头返回营地，以避免流血事件。





瓦格纳集团的首领普罗戈津此前表示，将对位于莫斯科的俄罗斯国防部高层进行武装哗变，他认为军事领导阶层应对其部队的损失负责。





瓦格纳集团早些时候占领了莫斯科南部数百公里外的罗斯托夫市，而后开始向莫斯科进发。在决定折返之前，瓦格纳集团的武装部队距离俄罗斯首都莫斯科仅有200公里。





“了解到在俄罗斯发生流血事件的可能性后，我们正在调转我们的纵队，按计划回到野战营地”，普罗戈津表示。





克里姆林宫发言人表示，瓦格纳集团将免受刑事指控，因为他们尊重该集团在前线的英勇事迹。





根据白俄罗斯总统卢卡申科斡旋达成的协议，预计普里戈津将迁往邻国白俄罗斯。





乌克兰总统泽连斯基表示，瓦格纳集团的叛乱暴露了俄罗斯的彻底混乱。





泽连斯基用俄语直接向俄罗斯总统普京喊话，称俄罗斯军队在乌克兰领土上停留的时间越长，他们给俄罗斯带来的破坏就越大。





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