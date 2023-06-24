瓦格纳集团停止向莫斯科进军

瓦格纳集团早些时候占领了莫斯科南部数百公里外的罗斯托夫市，而后开始向莫斯科进发。在决定折返之前，瓦格纳集团的武装部队距离俄罗斯首都莫斯科仅有200公里。

Russia Ukraine

Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, looks out from a military vehicle on a street in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 24, 2023, leaving an area of the headquarters of the Southern Military District. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Prigozhin's troops who joined him in the uprising will not face prosecution and those who did not will be offered contracts by the Defense Ministry. After the deal was reached Saturday, Prigozhin ordered his troops to halt their march on Moscow and retreat to field camps in Ukraine, where they have been fighting alongside Russian troops. (AP Photo) Source: AP / AP

俄罗斯雇佣军瓦格纳集团的首领普罗戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，在对总统普京的权力提出重大挑战后，他的部队将停止向莫斯科进军，掉头返回营地，以避免流血事件。

瓦格纳集团的首领普罗戈津此前表示，将对位于莫斯科的俄罗斯国防部高层进行武装哗变，他认为军事领导阶层应对其部队的损失负责。

瓦格纳集团早些时候占领了莫斯科南部数百公里外的罗斯托夫市，而后开始向莫斯科进发。在决定折返之前，瓦格纳集团的武装部队距离俄罗斯首都莫斯科仅有200公里。

“了解到在俄罗斯发生流血事件的可能性后，我们正在调转我们的纵队，按计划回到野战营地”，普罗戈津表示。

克里姆林宫发言人表示，瓦格纳集团将免受刑事指控，因为他们尊重该集团在前线的英勇事迹。

根据白俄罗斯总统卢卡申科斡旋达成的协议，预计普里戈津将迁往邻国白俄罗斯。

乌克兰总统泽连斯基表示，瓦格纳集团的叛乱暴露了俄罗斯的彻底混乱。

泽连斯基用俄语直接向俄罗斯总统普京喊话，称俄罗斯军队在乌克兰领土上停留的时间越长，他们给俄罗斯带来的破坏就越大。

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Published 25 June 2023 8:54am
Source: SBS