澳洲储备银行行长洛威将结束任期 总理宣布新任女行长

澳大利亚储备银行行长菲利普·洛威（Philip Lowe）将结束七年行长任期，于今年9月17日届满。





总理阿尔巴尼斯表示，内阁于周五上午召开会议，决定了洛威的未来，并确认了米歇尔·布洛克（Michele Bullock）将接替他的职位成为下一任行长，也是该行首位女行长。





布洛克是目前储备银行的副行长，自1985年加入储备银行以来，她一直在此工作。



周五，即将上任的澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克（Michele Bullock）与澳大利亚总理阿尔巴内斯和澳大利亚国库部长查默斯会面。(AAP Image/Lukas Coch) Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 阿尔巴尼斯表示，布洛克是领导澳大利亚储备银行的合适人选。





“布洛克完全有资格领导这一国家机构，”阿尔巴尼斯说。





“在我们面临全球挑战的重要时刻，米歇尔的工作将非常重要。”





这一决定意味着洛威将不会监督储备银行在审查后的全面改革，洛威将在未来几天陪同国库部长查默斯（Jim Chalmers）一同出访印度。





周五，查默斯赞扬洛威是一个“了不起的人”，他将带着政府对他的感激之情离开岗位。





“菲利普·洛威带着我们的敬意、感激和尊严离开，我想明确这一点。”



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“就个人而言，我非常珍视与菲尔的工作关系。我认识菲尔很长时间了。就个人而言，他是一个了不起的人，在我们经历这一过程时，他的表现无可挑剔。”





根据《时代报》（The Age）的报道，消息称洛威曾寻求连任，但是查默斯为工党政府的决定作出了辩护。





他表示：“首先，在迄今为止任职的八位行长中，有五位的任期没有得到延长。”





“因此，从历史上看，延长行长任期是例外而非惯例，”他说。





查默斯表示，行长平均任期略低于8年。





“菲尔的任期为7年，因此菲尔将在7年后结束任期并不完全超出常规，”他说。





在周四，洛威进行了决定其去留之前的最后一次讲话中，在他即将离任前，他公布了储备银行根据审查建议所讲采取的重大变革，包括减少董事会会议以及更频繁地召开新闻发布会。





反对党领袖达顿（Peter Dutton）周四称，如果政府选择的行长候选人因与政府密切合作而“有污点”，他将不予支持。





他坚持信任行长不能来自国库部或财政部，因为他们已经与现任政府建立了良好关系。





储备银行前任行长伯尼·弗雷泽（Bernie Fraser）驳斥了达顿的观点，称其“愚蠢”，并表示，行长的判断力和社会良知更为重要。





弗雷泽与储备银行首任行长赫伯特·库姆斯（Herbert Coombs）皆直接从财政部被任命。





周五上午，总理阿尔巴尼斯和财长都批评了达顿不顾政府与反对党的协商，试图将任命政治化。





查默斯表示：“他的消极态度近乎病态。”





他提到了另外两名行长候选人史蒂文·肯尼迪（Steven Kennedy）和珍妮·威尔金森（Jenny Wilkinson）表示：“他们以坦率、无畏和无可挑剔的方式为政治双方提供建议......有污点的不是这两个人。”





布洛克的七年任期开始后，她将成为澳大利亚储备银行的第九位行长。





在新的董事会结构下，布洛克将领导制定利率货币委员会。审查建议货币委员会应由行长、副行长、国库部秘书和六名外部成员组成，行长将担任该委员会主席。





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