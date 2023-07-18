SBS向澳洲公众征集播客制作新创意

你有故事想要分享？你想参与制作好听的播客？请和SBS联系！

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你听过SBS制作的播客吗？每年，SBS都会邀请公众提供播客创意，并委托合适的人选参与制作与众不同的新播客。

你有故事想要讲述？你对SBS上的播客有什么想法？我们想听到你的声音，请现在就联系我们！
 
请 在 7 月 31 日之前通过SBS的网站提交您的播客创意。想了解更多信息，请访问
sbs.com.au
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Published 18 July 2023 2:45pm
By SBS Audio
Source: SBS

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