普京授予美泄密情报人员斯诺登俄罗斯公民身份

对于关注美国政治的人来说， 爱德华·斯诺登（Edward Snowden）是一个熟悉的名字。





2013 年，在泄露其当时所就职的美国国家安全局有关国内和国际监视行动的细节后，斯诺登登上了世界各地的头版头条。





在接受《卫报》采访时，这位当时29岁的程序管理员透露了他为什么这么做的原因。



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我和其他人没有什么不同。 我没有什么特殊技能。 我只是一个每天都坐在办公室里的一个人，看着发生的事情，然后离开。这不是我们可以决定的。公众需要决定这些政策是对还是错。

斯诺登曝光的程序涉及大量的电话记录收集，然后对这些记录进行数据挖掘，以搜索与恐怖组织的关系。





九年前，美国当局以间谍罪指控斯诺登，但斯诺登逃往香港，然后逃往俄罗斯。





我确实打算在俄罗斯申请政治庇护。法律来看能安全地停留在俄罗斯，尝试前往拉丁美洲的合法途径是在俄罗斯联邦申请庇护。

当时，美国国务院的帕特里克·文特雷尔（Patrick Ventrell）告诉记者，他们希望拘留斯诺登。





我们确实认为，基于执法合作，我们有办法让他返回——尽管我们没有引渡条约。

但是，说服俄罗斯降服斯诺登的尝试屡告失败。





普京坚称不会将斯诺登交给美国政府。





引渡是没有可能的。 我们可以将公民移交给与我们就引渡罪犯达成适当国际协议的国家。我们与美国没有这样的协议。

有分析指出，斯诺登的行动是俄罗斯多年来破坏西方稳定的阴谋的一部分。





但俄罗斯总统坚称，俄罗斯与此事无关。





从情报的角度来看，我们不与他合作，也从未与他合作。 我们不会打扰他，问他在所工作的地方做了什么与俄罗斯有关的事情。

莫斯科于2020年授予斯诺登永久居留权，为他获得俄罗斯公民身份铺平了道路。





现在，俄罗斯当局已经授予他这一身份——斯诺登的名字出现在普京总统的一项法令中，该法令授予 72 名外国出生的人以俄罗斯公民身份。





斯诺登本人似乎已经在社交媒体上证实了这一消息。





他在自己的官方推特账户上说他已经与父母分居多年，而且也不想与儿子分开。





他发帖称：稳定一点会给家人带来不同（影响）。





尽管白宫拒绝评论，但仍表示希望将斯诺登遣返回美国接受刑事审判。





国务院发言人内德·普赖斯（Ned Price）说，斯诺登的这个消息并不一定意味着他失去了他的美国身份。





我不清楚他的公民身份有什么变化。我了解的是他在某些方面谴责其美国公民身份的事实。我不知道他已经放弃了他的美国身份……我们的立场没有改变。斯诺登先生应返回美国，他应该像任何其他美国公民一样面对正义。

这一消息引发了对于斯诺登被征召入伍的猜测。





普京9月21日宣布俄罗斯 二战以来的首次全国局部动员以支持其对乌克兰的入侵。





但斯诺登的律师阿纳托利.库切列纳（Anatoly Kucherena）表示，其委托人不能被征召入伍，因为他之前没有在俄罗斯军队服过役。





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