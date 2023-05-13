乌克兰总统访问意大利 与教皇方济各会面

周六（5月13日），乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）的车队从罗马中心广场经过。





众多居住在罗马的乌克兰人挥舞着旗帜，唱着歌，等待着总统泽连斯基的到来。两个小时的大雨并没有阻止乌克兰人为总统泽欢呼。





罗马的乌克兰社区代表霍罗塞茨基（Oles Horosetskyy）说，他对总统在战争中的表现感到满意。





“我们作为意大利的乌克兰社区，与我们的人民在一起，我们与我们的总统在一起，我们祝愿他一切顺利。 在这场战争中，他很好地完成了他的工作，他是我们所有人的总统。”





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求教皇在访问罗马梵蒂冈时支持基辅的和平计划。





教皇表示，他将帮助遣返被俄罗斯人带走的乌克兰儿童。





这是泽连斯基自战争开始以来首次访问罗马，他与教皇交谈了40分钟，并向他赠送了一件乌克兰士兵使用过的防弹背心，这件防弹背心后来被画上了圣母像。





泽连斯基在推特上表示，必须尽一切努力将乌克兰儿童带回家，并说他请求教皇加入基辅的10点和平计划。



泽连斯基已经于昨天上午会见了意大利总理梅洛尼（Georgia Meloni），随后又与意大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）进行了会谈。





意大利总理梅洛尼在与泽连斯基的会面中承诺，为乌克兰提供全面的军事和财政支持，并重申支持其加入欧盟。





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