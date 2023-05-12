中国外长秦刚计划访澳 澳中贸易关系再现缓和迹象

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）表示，中国外交部长秦刚不久将访问澳大利亚，这是一个积极的迹象，表明针对澳大利亚出口贸易禁令可能会被解除。





法雷尔表示，他对澳大利亚解决与中国贸易争端的途径充满信心。他说，随着澳产煤炭和棉花重新进入中国，两国贸易已经开始解冻。





法雷尔坚信，在当面会谈之后，澳大利亚在解决与中国的未决障碍方面进展顺利。





“我向外交部长黄英贤提出了为实现这一目标而需要解决的每一个剩余障碍。我非常高兴地确认，我们同意在我们的自由贸易协定和其他平台下加强对话，以解决我们悬而未决的问题。我们还讨论了世界贸易组织的争端，我很高兴得到保证，我们最近就大麦达成的协议仍在进行中”，法雷尔说。





然而，法雷尔警告说，在恢复正常贸易之前，澳中两国仍然有一段路要走。





作为一种善意的表示，中国官员在法雷尔访华期间邀请其参观北京故宫。





据《南华早报》报道，中国外交部长秦刚将在7月访澳，但具体行程尚未官宣。





悉尼大学商学院的海因德里施克（Hans Heindrischke）教授表示，法雷尔此次的中国之行至关重要。





“我认为这是一次历史性的访问。唯一一次更重要、更相关、更有历史意义的访问是总理计划在今年晚些时候进行的访问。但法雷尔的这次访问对于让其走上正轨也绝对至关重要，” 他说。





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