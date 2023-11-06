澳总理访华：阿尔巴尼斯迄今在中国都做了什么？我们还能期待什么？

应中国国务院总理李强邀请，阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）于11月4日至7日对中国进行正式访问。





这是总理阿尔巴尼斯就职后首次访问中国，也是2016年以来澳大利亚总理首次访华。阿尔巴尼斯此行正值前总理惠特拉姆（Gough Whitlam）访华50周年，也标志着澳大利亚首次在中国设立大使馆以及两国签署第一份贸易协定50周年。





总理的访问正在进行中。迄今为止，阿尔巴尼斯在中国都做了什么？在接下来的行程中，我们能期待什么？



迄今为止，阿尔巴尼斯在中国都做了什么？

总理与于当地时间周六下午6：15左右抵达上海，并由澳大利亚驻中国大使傅关汉（Graham Fletcher）、中国驻澳大使肖千和上海市副市长谢东在机场迎接。





在与中国国务院总理李强参加开幕宴会后，阿尔巴尼斯于周日在上海出席了第六届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式，并参观了澳大利亚展位。





在进博会开幕式的讲话中，阿尔巴尼斯强调，澳大利亚和中国之间基于对话与合作的双边关系符合两国的共同利益。



周日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在上海参观中国国际进口博览会澳大利亚展台。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 他表示，澳大利亚与中国的关系“是一种成熟的关系，我们两国经济的互补性为这种关系注入了活力。”





他说：“与区域其他经济体一样，澳中两国的繁荣也得益于以规则为基础的贸易所带来的确定性和稳定性。每个国家都应该在推动可持续和包容性贸易方面发挥作用。我们可以通过我们的国内政策，通过促进开放和包容的区域和国际架构来实现这些目标。”





“我们还知道，国家之间建设性的经济交往有助于建立关系和理解——既包括共同利益，也包括分歧之所在，”他说，“这就是为什么我所领导的政府将继续与中国合作。”





中国国务院总理李强在开幕致辞中表示，中国将坚定支持自由贸易。





他说：“进博会已成为全球经贸合作重要平台，体现了中国致力于深化改革、扩大开放的大国担当，愿同中方一道，进一步加强贸易、投资、科技、基础设施、电子商务、卫生健康等领域合作，推进‘一带一路’建设，坚定支持自由贸易，支持世界贸易组织发挥权威作用，促进贸易投资自由化便利化，维护国际产业链供应链稳定畅通，实现世界包容可持续发展。”



演讲结束后，阿尔巴尼斯和贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）接受媒体采访。阿尔巴尼斯说，他欢迎李强在进博会上发表的言论，并认为这些言论“非常积极”。





但阿尔巴尼斯和李强均没有在周日的发言中直接提及任何争端。





法雷尔在周六与中国商务部长王文涛会晤后表示，他希望“在很短的时间内”消除中国对澳大利亚海鲜和红肉产品的阻碍。





“我昨晚直接向我的同行提出这些问题，我预计这是与中国正在进行的稳定进程的一部分，”法雷尔说，“我希望在很短的时间内，我们会发现这些产品重新回到中国市场。”



阿尔巴尼斯和习近平将谈些什么？

目前，总理阿尔巴尼斯已经抵达北京，即将与中国国家主席习近平举行会晤。





预计此次外交访问将不会达成任何新协议或交易。阿尔巴尼斯表示，此次访问的主要目的是稳定澳中关系，维护日益军事化的、严峻的印太地区的和平局势。





在准备与习近平会谈的同时，阿尔巴尼斯没有排除澳大利亚支持中国加入跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）的可能。跨太平洋伙伴关系协定是一项旨在对抗中国影响力的经济协定。





阿尔巴尼斯说，中国必须首先表明其致力于按照国际规范实现国际贸易的自由流动。





他说：“在贸易问题上，中国必须表明其支持贸易，以及支持任何阻碍因素都不会对贸易产生影响。因此，重要的是，中国要向世界表明，根据国际规范，中国相信贸易。”





“任何国家都必须证明它能满足协议的高标准，这就是未来的基础，”总理说，关于跨太平洋贸易集团的讨论将在与习近平的会晤中进行，但他补充，他将“始终以澳大利亚的国家利益为重”。



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阿尔巴尼斯表示，他的工作重点是恢复澳大利亚与其最重要的贸易伙伴之间的牢固关系，但他补充说，他并不害怕双方在人权等问题上出现分歧。





自2014年习近平在澳大利亚议会发表讲话并与阿伯特（Tony Abbott）政府达成重要贸易协定以来，两国关系已经发生了很大的变化。





禁止中国科技公司华为参与澳大利亚5G网络的决定以及莫里森政府要求调查新冠病毒起源的呼吁，是导致两国关系恶化的关键时刻。





这导致中国对澳大利亚的大麦、牛肉、煤炭、龙虾和葡萄酒等出口商品实施了征收高额关税等制裁措施。





但自阿尔巴尼斯于2022年当选总理以来，两国关系取得了进展。



阿尔巴尼斯表示，他不惧怕与北京产生分歧。





这些分歧包括提出中国的人权侵犯行为、数起领事案件、间谍活动和知识产权盗窃。





近日，此前在中国被监禁的澳籍记者成蕾返回澳大利亚，这被视为一个积极的进展，但人们再次呼吁关注对被关押澳大利亚作家杨恒均的释放。





在谈及与习近平的会晤时，阿尔巴尼斯在周日表示：“他（习近平）可以期待我继续以耐心、谨慎和审慎的方式，为澳大利亚的国家利益而努力。在此基础上，我相信只要我们能够合作，这就符合澳大利亚和中国的利益。我对习主席的期待也是如此。”





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