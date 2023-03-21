普京炫耀与习近平联盟 “亲爱的朋友”在克里姆林宫会面

普京周一在克里姆林宫宴请了他的“亲爱的朋友”习近平”。就在一国际法庭要求以乌克兰战争罪逮捕俄罗斯总统的几天后，普京炫耀了与他最强大的盟友的关系。





华盛顿谴责了习近平的访问，称其时机表明，北京在为莫斯科提供“外交掩护”以犯下更多罪行。





上个月，习近平获得史无前例的第三次连任，这是他上任以来首次出国访问。这位中国领导人一直试图将北京描绘成乌克兰的潜在和平缔造者，但与此同时，他也加深了与他最亲密盟友的经济关系。





普京和习近平在克里姆林宫会面时互相问候“亲爱的朋友”，俄罗斯国家通讯社后来报道称，他们举行了近4至15个小时的非正式会谈，更多正式会谈定于星期二举行。





在他们相互问候后的电视评论中，普京告诉习近平，他以尊重的态度看待中国关于解决乌克兰冲突的建议。他承认对中国“非常有效地发展经济和加强国家的制度”感到“略为羡慕”。





习近平则赞扬了普京，并预测俄罗斯人明年会再次投票让他当选。





“在你强有力的领导下，俄罗斯在繁荣发展中取得了巨大的进步。”他说。





几个月来，莫斯科一直在公开宣传习近平的访问计划。但是，在周五，国际刑事法院发出逮捕令，指控普京犯有从乌克兰强制带走儿童的战争罪。在这之后，中国领导人的个人支持在这一时机下带来了新的意义。





莫斯科否认非法带走儿童，称其接收了孤儿以保护他们。莫斯科方面对法院的检察官和法官提起了刑事诉讼。北京则表示，该逮捕令反映了双重标准。





西方国家说，逮捕令应使俄罗斯领导人成为被驱逐之人。





”在国际刑事法院对普京总统发出逮捕令的几天后，习主席就前往俄罗斯，这表明中国认为，中方没有责任让克里姆林宫对在乌克兰犯下的暴行负责。“美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）说。



“（中方）甚至没有谴责他们，而是为俄罗斯继续犯下这些严重罪行提供外交掩护。”





白宫发言人约翰·柯比（John Kirby）说，习近平应该利用他的影响力迫使普京从乌克兰撤军，而华盛顿担心北京可能反而会呼吁停火，让俄罗斯军队留下来。





中国已经发布了一份解决乌克兰危机的提案，西方国家大多认为这是一个为普京争取时间重新集结部队，并巩固其对被占领土地的控制的伎俩。





科比说，俄罗斯和中国在世界各地“没有像美国那样的朋友和伙伴网络”，这就是为什么他们现在正在收紧关系。





“我要说，这有点像便利的婚姻，甚至还不如便利婚姻亲密，”柯比告诉记者。





华盛顿在最近几周表示，它还担心中国可能会武装俄罗斯，而北京方面则否认了这一点。



基辅焦虑不安

基辅方面表示，除非俄罗斯撤军，否则战争不可能结束，它对中国一直持谨慎态度，在上个月北京提出和平建议时，尽管西方盟友公开表示怀疑，它还是谨慎地表示欢迎。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）说，中国武装俄罗斯可能会导致第三次世界大战，但他也相信中国政府意识到了这种风险，这意味着他认为这种可能性不大。他已呼吁习近平与他谈话。



Ukraine leader Volodymyr Zelenskyy Source: AAP 去年，在克里姆林宫领导人下令入侵乌克兰前不久，普京与习近平签署了“无限制”伙伴关系。普京声称，他的目的是结束其邻国走向西方对俄罗斯的威胁；基辅和西方称，这是对一个独立国家的无端攻击。





据信，俄罗斯的攻击已经杀害了双方数以万计的乌克兰平民和士兵。莫斯科摧毁了乌克兰的城市，使数百万人逃亡，并声称已经吞并了乌克兰近五分之一的土地。





克里姆林宫说，普京将向习近平提供关于俄罗斯立场的详细“澄清”，但没有j进一步详细说明。





周一，几个欧盟国家在布鲁塞尔同意，共同为乌克兰购买100万发155毫米炮弹。双方每天都会发射数千发炮弹。





美国宣布了其最新的军事援助计划，价值3.5亿美元，包括为HIMARS火箭发射器、榴弹炮和布拉德利步兵战车提供更多弹药，另外还有HARM导弹、反坦克武器和河船。





乌克兰东部城镇巴赫穆特（Bakhmut）的激烈战斗仍在继续，自去年夏天以来，乌克兰军队一直在那里坚守，这是这场战争中时间最长、最血腥的战斗。





自8月以来，莫斯科没有取得重大胜利，它发起了大规模的冬季攻势，涉及数十万新征召的预备役军人和从监狱中招募的罪犯。





双方都将战斗描述为绞肉机，战场上尸横遍野，但前线在四个多月里几乎没有移动。





乌克兰在2022年下半年夺回了大片领土，自11月以来主要保持防御，旨在消耗俄罗斯的进攻力量，然后再发动自己的反攻计划。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



