昆州警察部门为曾对LGBTIQ+群体施虐致歉

昆士兰州警察局局长卡罗尔为该局历史上对LGBTIQ+群体实施的虐待行为致歉。





致歉是在周五举行的一个私人仪式上做出的，参加仪式的有属于该社区的警察，以及布里斯班骄傲组织的领导人，他们一直在呼吁有关方面发表这一致歉声明。





在1991年之前，昆州男性之间自愿发生性行为是非法的，有超过400多人受到指控。





包括政府官员在内的数千人也报告了由于性取向而受到的歧视。





在布里斯班警察总部外还升起了一面彩虹旗，以示对虐待行为的承认。



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与此同时，新南威尔士州警方对该州西北部坦特菲尔德一车站发生的枪击事件展开调查。





警方称，一名48岁的男子在周四用枪指向警察，警察后对其开枪，导致该男子身受重伤。





西部地区指挥官，代理助理专员埃金顿表示，对枪击事件的调查已经在进行中。





“关于此事件的重要事件调查，由目前在这里的凶杀组领导。这将由执法和行为委员会和新南威尔士州法医监督。因此，当调查正在进行时，我们不能提供太多的细节。（细节）将在适当的时候通过相关程序得到补充”。





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