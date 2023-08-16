澳反诈中心警告 网络诈骗盯上澳女足队球迷

澳大利亚女足国家队“玛蒂尔达”（Matildas）将在今晚历史性地进入国际足联女子世界杯半决赛，吸引大批球迷关注。





与此同时，澳大利亚竞争与消费者协会（ACCC）提出警告，球迷应警惕球赛相关诈骗。





根据国家反诈骗中心（National Anti-Scam Centre）收到的报告显示，骗子在社交媒体上针对“玛蒂尔达”队球迷进行诈骗，包括欺诈性门票销售和虚假的比赛直播链接。





ACCC副主席卡特里娜·洛威（Catriona Lowe）说：“可以理解，澳大利亚人受到了‘玛蒂尔达队’惊人成功的鼓舞，但球迷们在最后一刻购买世界杯决赛等大受欢迎赛事的门票时应非常小心。”





“我们已经看到有关诈骗活动的初步报告，尤其是在Facebook上，骗子们回复人们寻找门票的帖子，并利用被入侵的账户出售不存在的门票。”





“还有报告称，骗子声称付款有问题，要求再次付款，”洛威补充说。





报告还显示，目前在社交媒体上还流传有相对较新的骗局，骗子会提示潜在的观众点击一个链接并输入他们的信用卡资料以订阅直播服务。





“在大多数情况下，骗子窃取了信用卡信息，却无法提供所注册的内容，”她说。





ACCC警告，骗子通常通过社交媒体发布或直接联系消费者，称他们有票出售。通常，他们会发送一张截图，显示虚假的门票。





骗子还可能回复那些希望购买这些大型活动门票的人的帖子。





要保护自己的权益不受损害，ACCC提醒消费者应只从授权的门票经销商处购买门票，以确保购买到合法门票。





同时，在购买门票之前，消费者应确认活动门票的授权销售商是否有该活动的官方门票转售商的资质。





以及在网上搜索票务服务时，要确保搜索结果中，排在第一位的票务销售商是否是授权的票务销售商，而非为已支付推广费而出现在搜索结果首位的转售商。





ACCC向消费者警告，在向任何人提供资金或个人信息之前，应对组织或个人进行一些调查。





另外，如果消费者已注意到诈骗活动，可向www.scamwatch.gov.au 举报诈骗。





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