法国骚乱再有多人被捕 遭枪杀少年的家人呼吁停止暴力

要点： 这次示威因上周二（6月27日）一名少年在巴黎遭警察枪杀而引起；

法国警方在骚乱第五晚逮捕了数百人；

暴徒开车冲入一名市长家中，造成其妻儿受伤。

一名少年在巴黎巿郊一个交通检查站中被警察枪杀，少年的祖母称，在经历了五晚骚乱之后，希望由她孙子之死引发的全国骚乱能够结束。





被法国传媒称为纳迪亚（Nadia）的她表示，暴徒以17 岁的纳赫尔（Nahel）之死为借口，制造骚乱，而家人希望保持冷静。





纳迪亚向新闻频道 BFM TV 表示：“纳赫尔死了。我的女儿很迷失……她已经失去了生活。”



Two restaurant employees put out a fire set by demonstrators during a spontaneous protest. Source: AAP / Sipa USA “不要毁坏学校，不要毁坏巴士......我促请他们（暴徒）停手。”





法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）表示，纳赫尔上周六在巴黎巿郊南特尔（Nanterre）举殡后，由于部署了 4.5万名警察，因而最近的夜间骚乱已经有所平息。





自纳赫尔上周二去世以来，暴徒焚烧汽车、抢劫商店，并袭击市政厅和警察局等。





在巴黎附近的拉伊莱罗斯市（L'Hay-les-Roses）市长的家，他的妻子和孩子熟睡时遭到袭击。





因应对自2018年末全法国“黄背心”抗议活动以来最严重的危机，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）推迟了原定于周日（7月2日）开始的对德国的国事访问。





纳赫尔之死引发了长期以来对警察暴力和系统性种族主义的怨愤 ，无论是在执法机构内部、人权组织，还是法国主要城市周围的低收入、种族混合的区域都出现这种情况，但当局否认这一说法。



French President Emmanuel Macron (centre) chairs a government emergency meeting in Paris, on Sunday, 2 July 2023. Credit: Mohammed Badra/AP 据州检察官称，一名警员承认开枪射击令人死亡，并向调查人员表示原意是阻止可能导致伤亡的追捕行动。涉事警员正在因涉故意杀人的指控接受调查。





据德新社（DPA）报道，极右翼支持者为这名警官发起了捐款活动，据说已经筹集了50多万欧元（合82万澳元）。





内政部表示，周六晚有 719 人被捕，而前一晚有 1311 人被捕，上周四晚则有 875 人被捕。





巴黎警察局长表示，现在说骚乱已经平息为时尚早。



A man walks past a burned van in the aftermath of protests in Colombes, outside Paris, on Saturday, 1 July 2023. Source: AAP / Christophe Ena/AP 巴黎警察局局长努涅斯（Laurent Nunez）说：“破坏明显减少，但我们在未来几天仍然会保持戒备，会继续动员起来。我们非常专注，没有人声称胜利。”





夜晚最大的爆发点在马赛，警方向市中心的年轻人发射催泪瓦斯，并在深夜与他们在街头进行对战。在巴黎、地中海城市尼斯和东部城巿斯特拉斯堡也发生了骚乱。





中国和一些西方国家已警告其公民对骚乱保持警惕，一旦骚乱蔓延至著名景点，可能会对处于夏季旅游旺季的法国构成重大挑战。





中国领事办公室表示，上周四，一辆载有中国旅行团的巴士车窗被砸，导致当中有人受轻伤，中国领事馆已提出正式投诉。





来自芝加哥的 18 岁游客鲍蒙德（Ted Baughmend）在巴黎表示：“我理解抗议活动以及发生的原因，除此之外，这里非常安全。”





在巴黎，受欢迎的香榭丽舍大道上的商店外墙一夜之间被围封，其他地方也发生了零星冲突。



A shop window vandalised with spray paint reading 'Justice for Nahel' after a night of clashes, in the centre of Marseille, France, on 2 July 2023. Source: AAP / EPA 警方称，有六座公共建筑物遭破坏、五名警察受伤。在巴黎地区，有车辆冲入拉伊莱罗斯市的保守派市长尚布伦（Vincent Jeanbrun）的家，其妻儿在逃跑时遭烟花袭击。





法国总理博尔内（Elisabeth Borne）与巴黎大区议会主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）在周日一起视察该地区，后者将暴力事件归咎于久经训练的小团体。





她说：“共和国不会屈服，我们将会反击。”





财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）在周六表示，在这波骚乱中有10个购物中心遭到抢劫，还有200多间超市以及烟草店、银行、时装店和快餐店遭到袭击。





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