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法国骚乱再有多人被捕 遭枪杀少年的家人呼吁停止暴力

法国的暴力示威活动似乎略为平息，遭枪杀少年的家人呼吁结束暴力示威。

French soldiers with guns keep watch as they secure the area after overnight clashes.

More than 45,000 police were deployed to stop violent riots in France triggered by a teen's death. Source: AAP / EPA

要点：
  • 这次示威因上周二（6月27日）一名少年在巴黎遭警察枪杀而引起；
  • 法国警方在骚乱第五晚逮捕了数百人；
  • 暴徒开车冲入一名市长家中，造成其妻儿受伤。
一名少年在巴黎巿郊一个交通检查站中被警察枪杀，少年的祖母称，在经历了五晚骚乱之后，希望由她孙子之死引发的全国骚乱能够结束。

被法国传媒称为纳迪亚（Nadia）的她表示，暴徒以17 岁的纳赫尔（Nahel）之死为借口，制造骚乱，而家人希望保持冷静。

纳迪亚向新闻频道 BFM TV 表示：“纳赫尔死了。我的女儿很迷失……她已经失去了生活。”
Two men put out a fire set by demonstrators as a third man walks by in the background.
Two restaurant employees put out a fire set by demonstrators during a spontaneous protest. Source: AAP / Sipa USA
“不要毁坏学校，不要毁坏巴士......我促请他们（暴徒）停手。”

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）表示，纳赫尔上周六在巴黎巿郊南特尔（Nanterre）举殡后，由于部署了 4.5万名警察，因而最近的夜间骚乱已经有所平息。

自纳赫尔上周二去世以来，暴徒焚烧汽车、抢劫商店，并袭击市政厅和警察局等。

在巴黎附近的拉伊莱罗斯市（L'Hay-les-Roses）市长的家，他的妻子和孩子熟睡时遭到袭击。

因应对自2018年末全法国“黄背心”抗议活动以来最严重的危机，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）推迟了原定于周日（7月2日）开始的对德国的国事访问。

纳赫尔之死引发了长期以来对警察暴力和系统性种族主义的怨愤 ，无论是在执法机构内部、人权组织，还是法国主要城市周围的低收入、种族混合的区域都出现这种情况，但当局否认这一说法。
Several men and a woman take part in a meeting.
French President Emmanuel Macron (centre) chairs a government emergency meeting in Paris, on Sunday, 2 July 2023. Credit: Mohammed Badra/AP
据州检察官称，一名警员承认开枪射击令人死亡，并向调查人员表示原意是阻止可能导致伤亡的追捕行动。涉事警员正在因涉故意杀人的指控接受调查。

据德新社（DPA）报道，极右翼支持者为这名警官发起了捐款活动，据说已经筹集了50多万欧元（合82万澳元）。

内政部表示，周六晚有 719 人被捕，而前一晚有 1311 人被捕，上周四晚则有 875 人被捕。

巴黎警察局长表示，现在说骚乱已经平息为时尚早。
A man walks past a burned van.
A man walks past a burned van in the aftermath of protests in Colombes, outside Paris, on Saturday, 1 July 2023. Source: AAP / Christophe Ena/AP
巴黎警察局局长努涅斯（Laurent Nunez）说：“破坏明显减少，但我们在未来几天仍然会保持戒备，会继续动员起来。我们非常专注，没有人声称胜利。”

夜晚最大的爆发点在马赛，警方向市中心的年轻人发射催泪瓦斯，并在深夜与他们在街头进行对战。在巴黎、地中海城市尼斯和东部城巿斯特拉斯堡也发生了骚乱。

中国和一些西方国家已警告其公民对骚乱保持警惕，一旦骚乱蔓延至著名景点，可能会对处于夏季旅游旺季的法国构成重大挑战。

中国领事办公室表示，上周四，一辆载有中国旅行团的巴士车窗被砸，导致当中有人受轻伤，中国领事馆已提出正式投诉。

来自芝加哥的 18 岁游客鲍蒙德（Ted Baughmend）在巴黎表示：“我理解抗议活动以及发生的原因，除此之外，这里非常安全。”

在巴黎，受欢迎的香榭丽舍大道上的商店外墙一夜之间被围封，其他地方也发生了零星冲突。
A shop window vandalized with spray paint.
A shop window vandalised with spray paint reading 'Justice for Nahel' after a night of clashes, in the centre of Marseille, France, on 2 July 2023. Source: AAP / EPA
警方称，有六座公共建筑物遭破坏、五名警察受伤。在巴黎地区，有车辆冲入拉伊莱罗斯市的保守派市长尚布伦（Vincent Jeanbrun）的家，其妻儿在逃跑时遭烟花袭击。

法国总理博尔内（Elisabeth Borne）与巴黎大区议会主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）在周日一起视察该地区，后者将暴力事件归咎于久经训练的小团体。

她说：“共和国不会屈服，我们将会反击。”

财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）在周六表示，在这波骚乱中有10个购物中心遭到抢劫，还有200多间超市以及烟草店、银行、时装店和快餐店遭到袭击。

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Published 3 July 2023 4:40pm
Source: AAP, SBS
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