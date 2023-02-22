被俄罗斯士兵 “追杀”的乌克兰性少数者和帮助他们逃跑的盟友

内容警告：本文提到了性侵和自杀。





5月13日，乌克兰人斯维特拉娜和卡捷琳娜*说，三名武装的俄罗斯士兵突然闯入他们居住的废弃小房子。





“其中一人肯定有枪。”斯维特拉娜说。





“他们看到了我们被拆开的床，我们就睡在上面。其中一个士兵问我们，‘你们是什么人，那些小粉红？’”





这对女同志夫妇在去年2月俄罗斯入侵后，从乌克兰城市赫尔松搬到了奥列什基镇的郊区，但是，他们表示仍然无法逃脱战争。





“我们被强奸了，我和我的女朋友，（他们）动用了武力。”斯维特拉娜说，她的话发表在乌克兰LGBT人权中心纳什·斯维特中心（Nash Svit Centre）在11月的一份报告中。





“暴力事件发生后，袭击者翻出了所有东西，找钱和珠宝。我们什么都没有，他们就走了。”



2023年2月，位于乌克兰赫尔松市的废弃国际机场。 Source: Getty / Scott Peterson 在另一起案件中，据称一群被指控为同志的年轻人，被俄罗斯士兵扣为人质。





该中心的仇恨犯罪监测员维塔利·察留克（Vitalii Tsariuk）说：“士兵们把他们关在一间房子里，羞辱他们，强奸他们。”他在敖德萨的一个安全屋里接受SBS新闻采访。





“这是集体强奸，然后在他们身上撒尿。”





“早上，士兵们把他们扔到外面。这些年轻人的年龄在19至21岁之间。其中一个人后来自杀了。”



士兵们把他们关在房子里，羞辱他们，强奸他们。 -维塔利·察留克，LGBT人权中心纳什·斯维特中心

SBS新闻无法独立核实这些说法，但它们只是非政府组织纳什·斯维特中心说在过去一年中记录的105起涉嫌侵犯人权的案件中的两起，包括其11月的报告《LGBTQ与战争》。该中心说，它还收到了50个拨打其热线的电话。





身为同志的察留克先生还称，”（俄罗斯士兵）有在电视上出现和参与的LGBTQ活动家的名单。我知道这些名单，我想我也会被列入其中。”



图为在澳大利亚的玛丽安娜·波列维科娃正在帮助LGBTIQ+乌克兰人。 Source: SBS / Kevin Hudson 玛丽安娜·波列维科娃说，在俄罗斯坦克入侵乌克兰的当天，也就是乌克兰被占领的几周前，她及时逃离了自己在赫尔松的家。





她说：“我离开赫尔松是因为俄罗斯士兵会来找我，如果他们找到我，他们会杀了我。”





波列维科娃是LGBTIQ+组织 “平等权利 ”的主管，也是一名女同性恋者。她说，在入侵前出现的国际报道加剧了她的担忧，报道称俄罗斯士兵计划针对某些群体。





《华盛顿邮报》在2月份发表了美国驻联合国大使办公室代表巴瑟巴·内尔·克罗克（Bathsheba Nell Crocker）的一封信，称美国有 "可靠的信息表明，俄罗斯军队正在制定一份乌克兰人的目标名单，一旦发生军事占领，这些人将被杀害或送往集中营，其中包括记者、活动家和同志权利倡导者"。





俄罗斯政府否认了这一说法，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）称这是 “绝对的虚构”。





赫尔松于11月9日获得解放，但波列维科娃称，在俄罗斯占领期间，LGBTIQ+社区的成员经历了性暴力、监禁和酷刑。





她引用了她后来通过赫尔松LGBTIQ+组织联盟帮助疏散的人的个人经历。





“在被占领的赫尔松，俄罗斯士兵猎杀和虐待LGBTIQ+群体。”她说。



在被占领的赫尔松，俄罗斯士兵猎杀和虐待LGBTIQ+群体。 -玛丽安娜·波列维科娃，平等权利

“他们（俄罗斯士兵）会通过一个约会网站安排假的约会。许多LGBTIQ+的人被扣为人质。”





“我们知道有些人被带进了酷刑室，女同性恋者不幸被强奸，有些人腿部中弹，有些人失踪了，至今仍未找到。”





她说，这些指控延伸到更广泛的LGBTIQ+社区。





“变性人不敢出门，因为俄罗斯士兵会随机阻止他们，有乌克兰和LGBTIQ+标志纹身的人，正在处于危险之中。”



逃往安全地带

波列维科娃现在住在柏林，本周会访问澳大利亚并参加悉尼World Pride游行活动，以提高人们对LGBTIQ+乌克兰人的持续关注。





她一直与她在堪培拉的朋友雷尼·迪克逊合作，努力将大约300名社区成员转移到乌克兰和海外的安全地区。





迪克逊是一名非二元性别的乌克兰同志，十多年前离开赫尔松，是被迫流离失所者网络（FDPN）的联合创始人。



迪克逊在堪培拉 Credit: SBS / Kevin Hudson 迪克逊含泪回忆起去年，从远处看着俄罗斯坦克开进乌克兰。





“入侵对每个人来说都是可怕的，不幸的是，LGBTIQ+人处于更加危险和脆弱的地位。”





“那天我做的第一件事......是给我的朋友（波列维科娃）打电话，我让她找一辆车，带着LGBTIQ+社区的家人和朋友，撤离赫尔松市。”



这项对LGBTIQ+群体的人权侵犯的指控，对澳大利亚的国际特赦组织来说并不奇怪。





它的代表露西·肯尼（Lucy Kenny）说：“俄罗斯有针对彩虹社区的记录。”





“虽然我们没有关于现在在乌克兰发生的事情的具体证据，但俄罗斯经营着一个国家认可的仇视同志的制度。”





12月，俄罗斯出台了法律，扩大了对 “LGBT宣传 ”的禁止范围，并限制了LGBTIQ+行为的 “展示”。该法律禁止任何被认为是试图宣传同志的行动或信息，违者将被处以重罚。



俄罗斯有针对彩虹社区的记录。 -露西·肯尼，国际特赦组织

“克里姆林宫散布着大量的仇恨和恐同情绪。”乌克兰驻澳大利亚大使瓦西尔·米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）说。





“因此，当他们占领乌克兰时，他们自然会寻找LGBTIQ+群体，并专门针对他们。”





他说，这些指控也延伸到了其他群体。





“俄罗斯士兵也在针对妇女......他们针对的是宗教少数群体。他们针对的是少数族裔。这些罪行相当多。”



俄罗斯多次否认其士兵在入侵期间犯下战争罪行。





在SBS俄罗斯语节目翻译的一份声明中，俄罗斯联邦驻澳大利亚大使馆的一位发言人称，对乌克兰LGBTIQ+群体进行有针对性的攻击的说法是一种捏造。





“坦率地说，这些指控是妄想，让人联想到去年澳大利亚媒体心甘情愿发表的有关俄罗斯军队的所谓性暴行的故事。SBS也不例外。”他们说。





“这些所谓信息的主要来源是乌克兰前人权监察员柳德米拉·杰尼索娃（Lyudmila Denisova）。她后来承认，她基本上是编造了这些令人心寒的故事，以便‘世界不会忘记基辅’。”



该声明指的是杰尼索娃，在去年就据称针对俄罗斯士兵的强奸案发表的评论。杰尼索娃在5月的不信任投票后被免职。她当时说，她将对该决定提出上诉。





大使馆的声明说：“SBS的观众应该了解这个故事，以便在正确的背景下认识这批新的捏造。”



‘’生活在恐惧中‘’

纳什·斯维特中心负责人安德里·梅穆拉欣（Andriy Maymulakhin）说，入侵一年后，一些留在被占领地区的社区成员仍然感到恐惧。





“这些人受到了侮辱、暴力、敲诈、限制自由，他们的生命处于危险之中。”





“变性人不敢上街，因为如果俄罗斯士兵要求他们出示证件，而他们看到上面写着'男人'，而这个人看起来像个女人，那么这就是一个大问题。”





他的同事察留克先生说，由于仍在被占领地区的人担心如果他们说出自己的经历，自己或家人会受到报复，因此指控的袭击事件数量也可能比报告的要高得多。



仇恨犯罪监测员维塔利·察留克 Source: Supplied / Vitalii Tsariuk 除了帮助人们从乌克兰搬迁，波列维科娃和迪克逊也一直在合作，为那些留下来的人提供艾滋病药物等物资。





他们还为变性人的食物和荷尔蒙治疗筹集资金，并在当地志愿者的帮助下提供服务。





但是，根据被迫流离失所者网络最近的一项名为 “同时居住在两个世界 ”的调查，即使在抵达包括澳大利亚在内的新国家后，LGBTIQ+社区的一些成员可能会继续面临社会障碍和虐待。



“我们发现了可怕的信息和数据。”迪克逊说。





在澳大利亚的82名LGBTIQ+受访者中，有三分之一的人选择不回答关于在澳大利亚经历的暴力问题，但有60%的人说他们在抵达后至少经历过一种形式的暴力。





被迫流离失所者网络还引用了全球数据，这些数据表明多达6%的难民是LGBTIQ+社区的成员。





迪克逊呼吁澳大利亚政府引入单独配额，并为LGBTIQ+难民提供更具体的支持。





“我们不仅在乌克兰，而且还在阿富汗、伊朗都在失去成员。”迪克逊说。





“我们需要为世界各地在同志恐惧症和变性人恐惧症下受苦的社区做更多工作，在收容国创造安全和欢迎的空间，帮助人们找到归属的途径。”



SBS News已经联系了内政部寻求评论。





澳大利亚在过去一年中向乌克兰提供了6.55亿美元，包括6500万美元的人道主义援助。





由被迫流离失所者网络（FDPN）组织的同性恋流离失所者会议，于2月22日至23日在西悉尼大学举行，为悉尼World Pride的一部分。





*姓名已被更改





Lera Shvets是SBS俄罗斯语节目的制片人。







如果你或你认识的人受到了性侵犯的影响，请拨打1800RESPECT电话1800 737 732或访问1800RESPECT.org.au。在紧急情况下，请拨打000。





LGBTIQ+澳大利亚人寻求心理健康方面的支持，可拨打1800 184 527联系QLife，或访问qlife.org.au。ReachOut.com也有一份支持服务的清单。



