"我想要被拥抱" 中年女性讲述雇佣伴游陪护经历

瑞秋 (Rachel) 已经结婚20年了，建立了家庭，但从未有过性生活。





年轻时，瑞秋喜欢冒险，渴望探索自己的性取向，但她的东南亚家庭希望她早点结婚并成为一名母亲。到她20多岁时，瑞秋遇到了现在的丈夫，并在约会几周后与丈夫订婚。





“我认为我和我丈夫并不相容。瑞秋告诉Insight，我们忙于努力实现社会和文化方面赋予我们的里程碑。”





瑞秋和她的丈夫有三个孩子，都是通过试管婴儿受孕的。



瑞秋每周都会与她的伴游陪护见面。 “当两个伴侣在性方面相容，但也要进行开放和诚实的沟通时，就会建立亲密关系。这绝对是我婚姻中不存在的东西。”





瑞秋的40岁生日是一个转折点，因为她在关系中缺乏亲密感变得难以忍受。





“我觉得被剥夺了大多数人渴望的人类基本需求，那就是感受亲情和触摸。匮乏会让任何人感到饥饿，” 瑞秋说。





“我需要那种亲密感，我想被拥抱，我想被亲吻，我想感觉自己好像是被人追求的女人。”



我觉得被剥夺了大多数人渴望的基本人类需求，那就是感受亲情和触摸。匮乏会让任何人感到饥饿。 瑞秋

瑞秋的丈夫同意了 “无限通行许可证”，这意味着瑞秋可以在婚外自由地满足自己的性需求。经过四年的研究和考虑，她与伴游陪护从业者塞缪尔·亨特 (Samuel Hunter) 预订了一次通宵会谈。





“我看到一家服务提供商为我提供了绝佳的体验。第一次见到塞缪尔真是非常紧张。但是当我看到塞缪尔的个人资料和网站时，它给了我一种安慰的感觉，也让我确信自己会很安全，” 瑞秋说。





在过去的一年中，瑞秋每周都会与塞缪尔见面。





“我们的时间有95％花在社交上，5％的时间花在卧室里。有时候我们甚至不必发生性关系，因为我们度过了愉快的时光。然后我们就在床上拥抱。这对我来说很好，因为我在现实生活中不没有得到它，” 瑞秋说。



塞缪尔-亨特在40岁时成为一名伴游陪护。 Credit: 萨曼莎·希瑟摄影 “就我们对彼此的期望而言，塞缪尔和我有明确的界限。”





瑞秋发现，见到伴游会给她带来控制感和安全感，让她感到舒适。





“塞缪尔太神奇了，他给了我一个安全的空间，当我和他在一起时，我能听到他的声音。”





塞缪尔在看了一部关于一名与残疾人一起工作的性工作者的纪录片后，在40岁时成为了伴游陪护从业人员。



有时候我们甚至不必发生性关系。 瑞秋

塞缪尔对Insight说：“这有点让我想知道我能否做到这一点。”





“我花了一段时间才有信心真正投入其中，因为广告平台上的其他人都有八块腹肌，而且他们还比我年轻十岁。”





塞缪尔说，他的大多数客户都是40多岁和50多岁的女性。





他说，通过为女性提供一个探索性欲望的安全空间，他可以从工作中获得成就感。





“在我看来，这就是这份工作的全部目的，这与我想要的或尝试实现的目标无关。这是关于为真正需要的人提供一个安全的空间以及如此私密的东西，” 他说。



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希拉里·考德威尔 (Hilary Caldwell) 博士是一位性学家，他研究了购买性服务的女性，并同意最近发生的一种文化转变。





她说：“性行业曾经被视为为男性提供的服务，这种看法已经改变。”





“女性的性觉醒程度越来越高，她们想弥补快感缺陷。他们知道自己需要感觉更强大才能做到这一点，而购买性服务是他们学习必要技能的方法之一。”



在过去的三到五年里，我看到给我打电话的女性数量翻了一番。 威廉泰勒

考德威尔博士发现，购买性服务的女性人数正在迅速增加，并且出现了越来越多的男性异性恋性工作者。





她告诉Insight：“数字时代发生了很大变化，它增加了人们对性行业的看法。”





购买性服务的女性被赋予了发起和协商性活动的权利。



她说：“这对于同意对话非常重要。同意对话必须是一次全面的对话，不仅要有许可，还要包含热情，才能增强每个人的乐趣。”





仍在婚姻中的瑞秋坦言，在过去的一年里，每周与塞缪尔的见面改变了她。





“这无疑改变了我的人生观，我感觉好多了，我很高兴。





“我很满意，我想我现在不需要其他任何东西了。”





本篇报道为SBS Insight节目的一部分。Insight与那些可能违背社会主流价值观，正在经历中年性生活重新觉醒的人进行坦率而真诚的讨论。





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