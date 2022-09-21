伊朗年轻女子因“不合适的着装”被道德警察逮捕后死亡 因此爆发的抗议活动中已有三人死亡

Highlights 因一名年轻女性在警察拘留期间死亡而爆发的抗议活动中，有三人被杀。

德黑兰（Tehran）总督穆赫辛·曼苏里（Mohsen Mansouri）指责是外国特工在首都煽动暴力。

伊朗当局证实，在因一名年轻女子在被警察拘留期间死亡而爆发的民众抗议中，已有三人被杀。但是官方却试图转移伊朗安全部队的责任，称被杀抗议者是“可疑的”。





半官方新闻社法尔斯通讯社（Fars news agency）报道，周二晚些时候，德黑兰的示威活动仍在继续，警察发射了催泪瓦斯。





德黑兰总督赫辛·曼苏里（Mohsen Mansouri）指控外国特工在该国首都煽动暴力。





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伊朗国家通讯社（IRNA）表示，他说来自三个不同国家的公民在夜间集会中被逮捕。



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自去年因缺水而发生的街头冲突以来，此次抗议活动是伊朗发生的最严重抗议冲突。它不仅反映了民众对本国女性权益的不满，也反映了民众对安全问题和因国际制裁而陷入困境的经济的不满。





为了缓解紧张局势，伊朗最高领导人的一名助手向在德黑兰因“不合适的着装”而被警察逮捕死亡的女性的家属表示哀悼。





库尔德人人权组织（Hengaw）表示，周一在库尔德斯坦，安全部队向抗议人群开火，有三人被杀。



库尔德斯坦省省长证实，有三人被杀。但其表示这些死亡抗议者是可疑的，并没有表明哪方应对此负责。





“迪万达雷（Divandarreh）的一名公民被杀，武器不是武装部队使用的。恐怖组织正在寻机杀戮。”，埃斯梅尔·扎雷库沙（Esmail Zarei Koosha）发表在半官方的法尔斯通讯社的评论中写到。





来自伊朗库尔德斯坦省的22岁的马赫萨·阿米尼（Mahsa Amini）在与其他女性一切被道德警察关押在警察局，随后陷入昏迷并最终死亡。伊斯兰共和国的道德警察执行及其严苛的规则，要求女性在公共场合盖住头发并穿着宽松的衣服。



阿米尼的父亲一再表示，他的女儿没有任何健康问题，并补充说她的腿上有淤伤。





他认为警察对她的死亡负有责任。





库尔德斯坦爆发了示威活动，并在周一和周二扩散到伊朗西北部的其他几个省份。





最激烈的冲突发生在库尔德斯坦地区。





社交媒体上发布的视频显示，许多城市发生了示威活动，女性摘下并挥舞着头巾，抗议者与安全部队对峙。





Iranian Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran, Iran on 17 September, 2022. Source: Anadolu / "IRANIAN LEADER PRESS OFFICE / HANDOUT" 查塔姆研究所（Chatham House）智库的萨纳姆-瓦基尔（Sanam Vakil）表示，由阿米尼之死引发的抗议活动“也揭示了普通伊朗人每天面临的与安全和自由有关的大量问题”。





“我不认为这是对伊朗政权存在的挑战......因为伊朗的政治体制已垄断了武装力量，它已经实施了一套完善的安全战略。”她补充说。





周一，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）在库尔德斯坦省的代表阿卜杜勒雷扎·普尔扎哈比（Abdolreza Pourzahabi）前往阿米尼的家，进行了两个小时的访问。塔斯尼姆通讯社对此进行了报道，同时也援引了普尔扎哈比的评论。



普尔扎哈比告诉阿米尼的家人，“所有机构都将采取行动，捍卫被侵犯的权利”，并且他确信哈梅内伊也因她的死亡“受到影响并感到悲痛”。





“正如我向阿米尼的家人承诺的那样，我也将继续跟踪她的死亡问题，直到最后的结果。”普尔扎哈说。





根据拥有大量追踪着的1500tasvir推特账户发布的视频显示，抗议者周一在德黑兰的大巴扎（Grand Bazaar）游行，高呼“马赫萨·阿米尼，安息吧”。该账户发布了据称从民众那里收集到的影像。



根据1500tasvir发布的另一段视频显示，在德黑兰的一次大型抗议活动中，一群身穿黑色衣服的示威者高喊：“哦，有一天我们将被武装”。





路透社无法核实这些视频。





据1500tasvir报道，到周二晚些时候，示威活动已经蔓延到其他一些城市，主要在伊朗西北部。





库尔德人人权组织表示，周一，伊朗有13个城市发生了抗议活动，有250人被逮捕。





路透社无法独立核实这些报道。





在吉兰省（Gilan），警察副指挥官表示，警方逮捕了22名破坏公共财产的人。





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