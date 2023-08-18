悉尼发现放射性同位素 三人被送往医院

澳大利亚通讯社报道，悉尼南部一处房产被发现放射性同位素，有三人被送往医院接受观察。





在新州消防和救援部门（FRNSW）宣布现场安全后，该物业中的三名居民被送往医院接受观察，而附近的居民则可以留在家中。





周四上午8点左右，澳大利亚边境部队在悉尼机场附近的阿恩克里夫（Arncliffe）凯尔西街（Kelsey Street）开展行动时，发现了低放射性同位素。





澳大利亚核科学技术组织（ANSTO）派出了辐射和科学支持小组前往协助，在物业周围设立了10米的禁区，穿着防护服的消防员使用特殊探测器对现场进行检查。





FRNSW称，这些材料被装在合适、有效的容器中，没有释放出辐射，专家们能够进一步密封这些材料，没有发生意外。这些同位素常用于多个行业。





环境保护局的检测证实，没有证据表明存在辐射。





居民和边防部队工作人员也接受了辐射检测，但他们的检测结果都正常。





公寓楼的三名住户被送往医院接受观察，但辐射测试结果显示读数正常。





作为预防措施，该公寓楼和邻近凯尔西街（Kelsey Street）的一些居民被疏散，但随后又返回了公寓楼。





澳大利亚放射源管理局告诉澳大利亚广播公司（ABC），短时间暴露于低放射源不太可能导致重大健康风险，而高放射源只能在使用个人防护设备和控制暴露时间的情况下进行处理。





该发言人表示，澳大利亚人每天都暴露在各种天然和人工辐射源的辐射之下。





“天然放射性存在于我们呼吸的空气、吃的食物、喝的水中，甚至我们的体内。我们还暴露于来自外太空并穿过地球大气层的天然电离辐射中，”发言人说。





澳大利亚边境部队告诉澳大利亚广播公司，目前正在采取一切适当的安全措施。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



