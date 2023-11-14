维州房主将可无需规划许可建造“祖母房”

维多利亚州的房主将很快就可以无需规划许可而在自己的土地上建造祖母房。





从12月起，对于维州面积在300平方米及以上的房产，在现有房屋的基础上，60平方米以下的小型第二住宅（亦称“祖母房”）将不再需要规划许可证。





这项变化不适用于存在洪水或环境问题的房产。





祖母房的使用方式也将不受限制。





与此同时，小型第二住宅仍然需要建筑许可，需要符合住宅设计规范（ResCode）规定的建筑退缩距离和选址要求，并且不能与主住宅分割或单独出售。





维州政府周二确认了这些变化。州政府的一份声明显示，这一变化将使家庭更容易在自己的土地上建造第二居所，这是工党政府近期《住房声明》（Housing Statement）的一部分。





维州州长杰辛塔·艾伦（Jacinta Allan）表示：“我们知道，对于维州人来说，规划审批的负担让建造小型第二住宅变得太难。我们正在让这一切变得更容易，这样家庭就可以共同成长，并有地方可以照顾亲人。”





维州规划部长桑妮雅·基尔肯尼（Sonya Kilkenny）表示，这将有助于解决维州的住房短缺问题。





她说：“小型第二住宅将是我们大胆改革规划的重要组成部分，因为我们将在未来十年在维州建造80万套新房。（这将）确保维州居民能够住在他们想住的地方，并且离家人更近。”





这项改革将通过改变规划和建筑系统来实施，有意申请者还将可以获得信息包。





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