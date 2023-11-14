澳大利亚各首府城市的出租房屋数量持续下滑，全澳租房空置率跌至历史新低。





在本期《正在行动》热线节目中，听友们就租房竞争压力分享了看法。



听友洪先生表示，现在租房子的难度变得比以前大了，在租约到期前，“以前提前1个月找房子”，“现在需要提前2-3个月找房子”，“且需要放宽找房子的（位置）范围”。





身为房东的听友赵先生表示，除了能按时收到房租外，他会重点关注房子是否有受损。他说，“房租稍高或稍低不是最重要的问题”，“（租客）要让房东相信房子会得到很好的保养和照顾”，“如果有任何损坏要及时告诉房东”。



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听友Lily表示，如果投资房产“无利可图”，投资者就不会投资，房源就会减少，房租还会涨。她认为，澳洲政府应该审核银行利率、物业管理费、市政费等上涨的合理性。





Lily也认为，租房者要“像爱护自己的房子一样爱护出租房”，“做好卫生”，以减少不必要的损失。





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LISTEN TO 【正在行动】租房难？华人房东分享出租房屋的关注点 SBS Chinese 14/11/2023 20:36 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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