租房者面临更激烈竞争：全澳租房空置率创新低 首府城市一房难求

要点： 全澳租房空置率已跌至1.02%的历史新低；

首府城市的出租物业数量直线下滑，某些地区自2020年以来跌幅超过六成；

许多偏远地区同样面临租屋危机。

随着澳大利亚的出租物业空置率跌至历史新低，寻找可负担的出租物业难上加难。





根据房地产市场分析机构 PropTrack 的市场深入分析报告，全澳出租房屋空置率在10月微跌，为1.02%，大多数首府城市都跟随这一趋势。





PropTrack 经济分析师安妮•法拉哈蒂 (Anne Flaherty) 表示，随着首府城市和偏远地区的空置率下降，租房者面临更激烈的租房竞争。





她说：“10月份的出租物业空置率跌至历史新低，租房者面对的情况更加严峻。”



READ MORE 祖母房能够有助缓解澳大利亚的住房危机吗？

悉尼的出租物业空置率降至1.11%的历史新低，比2020年3月跌了六成以上。





与新冠疫情初期相比，墨尔本的放盘量少了一半。





昆州的出租物业空置率也创下历史新低，布里斯班的空置率低于1%。





珀斯的空置率连续 15 个月维持在1%以下，10月只有0.7%，要在西澳寻找租盘难上加难。





霍巴特的跌幅最大，放盘量减少了0.18%，但仍然是全澳第二个最容易找到出租物业的城市。



阿德莱德与另一个首府城市逆势微升，但空置率仍属于全国最低。





达尔文的空置率上升了 0.68%，接近 2.5%。





各州偏远地区的出租物业空置率趋势与首府城市保持同步，只有南澳和北领地的放盘量上升。





法拉哈蒂表示，三年多以来，空置率一直呈下降趋势，而且无迹象停止。





她表示，由于人口增长强劲，加上新屋供应放缓，这趋势“看来可能会持续下去”。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



