新州政府拟重新规划麦考瑞公园区域 计划新建至少3000套公寓

要点： 悉尼的优质发展用地可用于建造住宅而非办公楼；

有关麦考瑞公园用地的一项计划拟将建造至少3000套住房；

该区域目前被划分为商业区。

由于一些员工在新冠疫情过后不愿回办公室工作，根据一项重新规划的计划，新州的大片商业和工业用地可能将被用来建造新住宅。





根据新州政府周四公布的计划，悉尼西北部的麦考瑞公园（Macquarie Park）的一块优质发展用地将用于建造住宅而非办公楼。





如果这一重新规划得以实施，至少3000套住房将被建造，替代原计划中为2.3万名工作者建造的商业办公楼。



规划部长称土地用途应有“灵活性”

新州规划部长保罗·斯卡利（Paul Scully）表示，在“后疫情时代”，办公空间的使用方式发生了变化，因此有机会建造一个可容纳数千人居住的多功能区域。





“我们将来会用这种方式来考虑未来的居住密度，”他告诉记者。





“地块并非只有一种用途……我们必须确保有灵活性。”





政府表示，该提案还将可提供8公顷的公共开放空间，一个大型多功能室内休闲设施以及步行路径和自行车道。





此地区周边有两个地铁站、一所大学和一个大型购物中心。



“这正是我们想要建设的城市”

新州州长柯民思（Chris Minns）说，悉尼的这一地块可开发多达5000套专供租赁的公寓，提供就业机会、开放空间以及新的公共交通基础设施。





“这正是我们想要为未来建设的城市，” 他说道。





柯民思称，新州此前曾将商业和工业开发用地隔离开来，但未来的发展计划应混合土地用途。





他说未来会公布更多的重新规划计划。



新计划发出哪些信号？

开发商游说团体 Urban Taskforce的汤姆·福雷斯特（Tom Forrest）表示，政府的这一宣布向地方议会发出明确信号，要求其“让开”。





他说：“通过调整规划的规定和分区的灵活性来增加住房供应，这是未来的发展方向。”





新州每年需要额外建设7.5万套住宅才能满足其目标，但目前的年度增量仅约4.8万套。



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改造商业空间的复杂性

政府部长们此前曾提出，将空置的办公楼改造成社会住房和其他住房的想法，以增加住房供应量，并提高可负担性。





但是专家们否决了这一提议，认为这种做法既昂贵又复杂，因为许多办公楼不是那么容易能改为住宅用途。





公众可在12月10日之前对此提案提出反馈意见，明年年中最终方案将会出台。





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