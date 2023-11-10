新州政府拟重新规划麦考瑞公园区域 计划新建至少3000套公寓

要点：
- 悉尼的优质发展用地可用于建造住宅而非办公楼；
- 有关麦考瑞公园用地的一项计划拟将建造至少3000套住房；
- 该区域目前被划分为商业区。
由于一些员工在新冠疫情过后不愿回办公室工作，根据一项重新规划的计划，新州的大片商业和工业用地可能将被用来建造新住宅。
根据新州政府周四公布的计划，悉尼西北部的麦考瑞公园（Macquarie Park）的一块优质发展用地将用于建造住宅而非办公楼。
如果这一重新规划得以实施，至少3000套住房将被建造，替代原计划中为2.3万名工作者建造的商业办公楼。
READ MORE
从通勤到同事相处：远程工作结束 员工重返办公场所面临哪些压力？
规划部长称土地用途应有“灵活性”
新州规划部长保罗·斯卡利（Paul Scully）表示，在“后疫情时代”，办公空间的使用方式发生了变化，因此有机会建造一个可容纳数千人居住的多功能区域。
“我们将来会用这种方式来考虑未来的居住密度，”他告诉记者。
“地块并非只有一种用途……我们必须确保有灵活性。”
政府表示，该提案还将可提供8公顷的公共开放空间，一个大型多功能室内休闲设施以及步行路径和自行车道。
此地区周边有两个地铁站、一所大学和一个大型购物中心。
READ MORE
为租户预留的“为租而建”公寓兴起 能否帮助缓解澳洲住房危机？
“这正是我们想要建设的城市”
新州州长柯民思（Chris Minns）说，悉尼的这一地块可开发多达5000套专供租赁的公寓，提供就业机会、开放空间以及新的公共交通基础设施。
“这正是我们想要为未来建设的城市，” 他说道。
柯民思称，新州此前曾将商业和工业开发用地隔离开来，但未来的发展计划应混合土地用途。
他说未来会公布更多的重新规划计划。
新计划发出哪些信号？
开发商游说团体 Urban Taskforce的汤姆·福雷斯特（Tom Forrest）表示，政府的这一宣布向地方议会发出明确信号，要求其“让开”。
他说：“通过调整规划的规定和分区的灵活性来增加住房供应，这是未来的发展方向。”
新州每年需要额外建设7.5万套住宅才能满足其目标，但目前的年度增量仅约4.8万套。
READ MORE
祖母房能够有助缓解澳大利亚的住房危机吗？
改造商业空间的复杂性
政府部长们此前曾提出，将空置的办公楼改造成社会住房和其他住房的想法，以增加住房供应量，并提高可负担性。
但是专家们否决了这一提议，认为这种做法既昂贵又复杂，因为许多办公楼不是那么容易能改为住宅用途。
公众可在12月10日之前对此提案提出反馈意见，明年年中最终方案将会出台。
欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。