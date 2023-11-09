新报告揭澳大利亚超市减塑不力 塑料包装农产品比散装产品更便宜

一份新报告称，澳大利亚的超市在努力减少塑料用量方面缺乏紧迫感和透明度，这对环境造成了严重后果。





报告指出，澳大利亚零售商的一个主要问题是，用塑料单独包装的新鲜农产品比散装的产品更便宜。





根据该报告，在各大超市当中，表现最好的是Aldi，百分比得分为20%；随后是Coles，为15%；接着是Woolworths，为10%；IGA和 Foodland商店的母公司Metcash为3%。





这一百分比得分是通过分析塑料减少量、回收和可再利用来计算的，透明度、政策、计划和管理的因素也被考虑在内。



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该报告合著者、环保组织澳大利亚海洋保护协会和回旋镖联盟表示，低得分表明超市在减少塑料使用量方面还有很长的路要走。即使是减少了塑料使用量的超市，也大多是通过减轻塑料包装的整体重量（即“轻量化”）来实现的，而不是从产品中去除塑料包装。





该报告指出，大多数超市都不大愿公开发布有关其包装足迹的数据。





其中三家连锁超市的透明度百分比得分为10%或更低，而Aldi的透明度则为33%。





这份关于塑料在澳大利亚超市使用情况的报告《Unwrapped: Plastic use in Australian supermarkets》使用超市提供的数据、公开的报告和购物者志愿调查，分析了2022年超市在五个类别中的表现。





澳大利亚的目标是到2025年回收70%的塑料包装，但回收率却停滞不前，仅为18%，REDCycle塑料回收公司的倒闭很可能使情况变得更糟。





报告作者说，超市无法提供在资源回收和增加再生塑料使用方面取得重大进展的证据。



Aldi提交了最多的证据，证明其在替代问题塑料、在部分家电中使用再生纸板以及在部分家居用品中使用柔性聚氯乙烯和织物边料方面取得了进展。





“令人担忧的是，我们的店内调查显示，用塑料包装的农产品往往比散装农产品卖得更便宜，这反常地鼓励了购物者使用更多的塑料。这太疯狂了，“回力镖联盟负责人杰夫·安吉尔（Jeff Angel）说。





安吉尔提到，研究结果还表明，重复利用和补充装的系统都是非常好的系统，不应错失，澳大利亚人非常愿意使用可重复使用的袋子、杯子和瓶子，在这些方面，超市可以帮助他们做得更多、更加环保。





此次审核确定了超市可以采取的措施，包括确保散装新鲜农产品与塑料包装农产品相比在成本上具有竞争力、消除水果的塑料贴纸、农产品包装袋以及预包装的吸管和餐具。





据估计，每年有1100万吨塑料垃圾进入海洋，按照目前的趋势，到2040 年，这一数字预计将增加两倍。





超市零售商已被联系置评。





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